Hospital General de México aumenta cirugías conservadoras por cáncer de mama

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) incrementó las cirugías conservadoras para tratar el cáncer de mama, que permiten retirar el tumor y preservar una mayor proporción del tejido mamario cuando las condiciones oncológicas lo permiten.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, Gregorio Quintero Beuló, jefe de la Unidad de Tumores Mamarios del hospital, informó que en los últimos diez años las mastectomías disminuyeron de 80 a 50 por ciento del total de las intervenciones, mientras que las cirugías conservadoras aumentaron de 20 a 50 por ciento.

El especialista atribuyó este cambio a la incorporación de estrategias terapéuticas y criterios quirúrgicos basados en guías internacionales, que permiten adaptar el tratamiento a las características del tumor y a las necesidades de cada paciente.

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La Unidad de Tumores Mamarios realiza aproximadamente mil procedimientos quirúrgicos al año: 700 corresponden a cirugías mayores y 300 a procedimientos diagnósticos. De las intervenciones mayores, alrededor de 70 por ciento están relacionadas con cáncer y 30 por ciento con enfermedades benignas.

Quintero Beuló destacó que la institución implementó una estrategia para reducir los tiempos de espera quirúrgica, con el objetivo de que las pacientes sean intervenidas entre tres semanas y un mes después de la programación de su cirugía.

Advirtió que los diferimientos prolongados pueden favorecer la progresión de la enfermedad y afectar el pronóstico, por lo que consideró fundamental mantener la coordinación entre los servicios médicos para garantizar la continuidad de los tratamientos.

De acuerdo con las cifras del hospital, durante 2025 el área de valoración inicial atendió a tres mil 620 personas con padecimientos mamarios benignos y malignos, de las cuales mil 46 dieron lugar a la apertura de expedientes clínicos.

En lo que va de 2026, se han registrado dos mil 955 valoraciones de primera vez y abierto 855 expedientes nuevos. La institución mantiene un promedio anual de entre 700 y 800 casos nuevos.

El abordaje del cáncer de mama es multimodal e integra cirugía, quimioterapia y otras terapias sistémicas, según las características de la enfermedad y las necesidades particulares de cada paciente.

A estas acciones se suma el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) de Cáncer de Mama, impulsado por la Secretaría de Salud a través del Consejo de Salubridad General, cuyo objetivo es reducir los tiempos de diagnóstico y de inicio del tratamiento para mejorar la supervivencia.

En el marco de la conmemoración, el especialista llamó a las mujeres a conocer sus mamas, identificar cambios o alteraciones y acudir a valoración médica, así como realizarse los estudios de detección recomendados según su edad y factores de riesgo.

Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama



Durante todo octubre estaremos hablando sobre el cáncer de mama, sus factores de riesgo.



Este mes te invitamos a informarte, cuidarte y recordar que la prevención y la detección oportuna también están en nuestras manos pic.twitter.com/hx3wyD89pQ — Hospital General (@HGM_OD) October 16, 2026

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LMCT