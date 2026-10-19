Economía establece cómo medir el aporte mexicano en hidrocarburos, electricidad y biocombustibles

La Secretaría de Economía (SE), presentó tres metodologías para medir de forma armonizada cuál es el contenido nacional en los tres sectores más importantes de la economía nacional: el de hidrocarburos, eléctrico y de biocombustibles, y así dar un seguimiento preciso a lo que está “Hecho en México”; además, tras los cambios en el comercio mundial, el país busca prepararse para cumplir con las reglas de origen y lograr atraer más inversiones.

“¿Para qué sirve? Para certificar el origen, es decir, cumplir con las reglas de origen que prevemos serán cada vez más importantes a nivel internacional, ya no basta con decirlo, ahora tienes que certificar que efectivamente se hizo en México. Porque la norma a la que vamos al sistema comercial mundial es quién hizo qué, no nada más qué precio tiene o qué calidad tiene. Entonces, como va a venir así, pues más vale que estemos en tiempo y forma bien organizadas y organizados para salir adelante y apoyar nuestras empresas mexicanas”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la dependencia.

Por su parte, Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético de la SE, destacó que desde octubre de 2024 hasta el mismo mes de este año, se han emitido opiniones técnicas en los programas de cumplimiento de porcentaje de contenido nacional para las etapas de exploración, evaluación y desarrollo en el sector de hidrocarburos, y se logró que del total de la inversión proyectada a 30 años, que asciende a 152 mil 024 millones de dólares, al menos 60 mil 811 millones de dólares serán de contenido nacional.

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“Es decir, el 40 por ciento por encima del 35 por ciento que se estableció en la normativa. En ese mismo periodo se llevaron a cabo 31 procedimientos de verificación del gasto de contenido nacional, por lo cual, han sido comprobados más de 223 millones de dólares. Como podrán ver, es amplio, es importante, es trascendental para el país”, indicó el funcionario.

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Lanza Secretaría de Economía instrumento para promover mayor contenido nacional en el sector energético



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Asimismo destacó que se ha establecido un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con empresas internacionales con el objetivo de que éstas logren acreditar porcentaje de contenido nacional si apoyan y trabajan con las instituciones científicas y educativas del país.

La justificación de esta medida es que, al hablar de transferencia de tecnología, se debe asegurar que quede un beneficio o desarrollo tangible en el país. Para ello, ya se cuenta con una cartera de proyectos definida por las instituciones educativas y las propias empresas del sector.

“Por supuesto nos pone a la vanguardia en materia de normatividad, no solamente por lo avanzado de las metodologías, sino porque también generamos algunos incentivos que terminan siendo trascendentales para acreditar contenido nacional en cosas que tienen que ver como fortalecer grupos vulnerables, igualdad de género, la inclusión, la contratación de jóvenes, el desarrollo de personas y proveedores de mi pymes, la providuría local, así como el cuidado del medio ambiente y contribuir con la justicia energética”, puntualizó.

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MSL