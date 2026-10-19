El INM pugna por evitar otra tragedia como la de Juárez

Al centro, el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 19 de octubre de 2026.

El Instituto Nacional de Migración (INM) debe reconocer sus errores, corregir las fallas que persisten en su operación y fortalecer sus mecanismos de protección para evitar nuevas tragedias, afirmó su comisionado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al advertir que la movilidad humana en México exige una institución con mayores capacidades y un compromiso irrestricto con los derechos humanos.

“La historia de las instituciones también se construye reconociendo aquello que debe corregirse y comprometiéndonos firmemente con la no repetición”, sostuvo durante la ceremonia por el 33 aniversario del organismo, realizada en la estación migratoria de la Ciudad de México.

El Tip: Rosa Icela Rodríguez destacó en su red X el trabajo del personal del INM y el respeto a los derechos humanos como principios de la política migratoria del Gobierno federal.

Céspedes Peregrina recordó la tragedia de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes en un incendio, y señaló que ese episodio dejó una responsabilidad irrenunciable: garantizar la seguridad, la vida y la dignidad de quienes están bajo custodia.

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Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Sus declaraciones se dieron después de que un juez federal cerrara el proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del INM, por ejercicio ilícito del servicio público relacionado con el incendio.

La resolución, emitida el 13 de octubre, dio por cumplidas las condiciones impuestas al exfuncionario, entre ellas medidas de reparación y una disculpa pública. Los representantes legales de las víctimas expresaron su inconformidad y anunciaron que impugnarán la decisión.

Francisco Garduño, extitular del INM, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

Céspedes Peregrina afirmó que el objetivo es consolidar un instituto moderno, profesional y capaz de anticiparse a los desafíos migratorios. “La autoridad del Estado debe ejercerse con firmeza, con responsabilidad, pero siempre, siempre con humanidad”, expresó.

El comisionado citó una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en que la atención migratoria no se reduzca a estadísticas. “Yo quiero que se pongan en los zapatos de nuestros hermanos migrantes”, recordó que les dijo la mandataria.

Señaló que México es ya país de origen, tránsito, destino y retorno, lo que plantea retos como los desplazamientos masivos, las caravanas, la diversificación de nacionalidades y las redes criminales que se aprovechan de los migrantes.

Durante la ceremonia anunció la incorporación de 10 ambulancias y equipamiento médico para 28 consultorios del instituto, con respaldo de la Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública.

Las unidades mejorarán la respuesta a emergencias y reforzarán el trabajo de los Grupos Beta, que brindan asistencia humanitaria a migrantes en riesgo.

El titular del INM detalló que en 2025 la institución atendió más de 300 mil rescates, opera 25 estaciones migratorias, procesa más de 450 mil trámites anuales en sus 32 oficinas de representación y registra el ingreso regular de más de 48 millones de personas al año.

Política migratoria privilegia el trato digno: Gobernación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó en la red social X la labor del personal y el respeto a los derechos humanos como principios de la política migratoria federal, y agradeció a la Beneficencia Pública la donación de las ambulancias.

“En el 33 aniversario del INM reconocimos la vocación de servicio y trabajo permanente de su personal en la aplicación de la política migratoria del gobierno de México, que privilegia el trato digno, con pleno respeto a los derechos humanos”, escribió.

En el aniversario también se entregaron reconocimientos a trabajadores por sus años de servicio.

En el 33 aniversario del @INAMI_mx reconocimos la vocación de servicio y trabajo permanente de su personal en la aplicación de la política migratoria del @GobiernoMX, que privilegia el trato digno, con pleno respeto a los derechos humanos. Agradecemos a @PBPSALUD la donación de… pic.twitter.com/5yTsEKt86P — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 19, 2026

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