México perfila cerrar dos años consecutivos con una inflación cercana a 4.0 por ciento, ante la persistencia de presiones en los precios de los productos agropecuarios, el incremento acumulado de los costos laborales y los efectos que podría tener un nuevo aumento de doble dígito al salario mínimo en 2027.

Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación anual se aceleró de 3.88 a 3.96 por ciento durante la primera quincena de noviembre, lo que aleja nuevamente el objetivo central del Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento y lo coloca casi fuera del rango objetivo de entre 2.0 y 4.0 por ciento.

El área de Estudios Económicos de Banamex elevó de 3.9 a 4.0 por ciento su pronóstico para el cierre de este año, mientras que para 2027 mantuvo su estimación en 3.9 por ciento.

El Dato: Sonora y Sinaloa fueron las entidades que registraron los mayores incrementos en los precios al consumidor en la primera quincena de noviembre, con 3.51 y 3.46%.

Los datos del Inegi señalaron que durante los primeros 15 días del mes los precios aumentaron 0.54 por ciento respecto a la quincena previa, impulsados principalmente por el encarecimiento de los productos agropecuarios y de la electricidad, pese a los descuentos registrados durante la temporada del Buen Fin.

Los precios de los agropecuarios aumentaron 3.18 por ciento a tasa quincenal, su mayor incremento para un periodo similar desde que se tienen registros, según Banamex.

Al interior de este componente, las frutas y verduras se encarecieron 5.50 por ciento, con lo que su inflación anual alcanzó 20.05 por ciento.

Entre los productos que registraron los mayores incrementos y que incidieron en el comportamiento de la inflación destacaron el tomate verde, con 39.31 por ciento; el jitomate, con 28.95 por ciento; el chile poblano, con 26.97 por ciento, y la electricidad, con 20.74 por ciento, ante la conclusión de los subsidios de temporada cálida en 11 ciudades del país.

En contraste, la inflación subyacente, que excluye los bienes y servicios con precios de alta volatilidad, disminuyó de 3.82 a 3.68 por ciento a tasa anual, mientras que a tasa quincenal registró una caída de 0.10 por ciento, debido a un efecto mayor al previsto de los descuentos del Buen Fin, explicó Banamex.

Sin embargo, hacia 2027, los especialistas anticipan que los incrementos salariales continuarán siendo uno de los factores de riesgo para la inflación, particularmente en el componente de servicios, cuyos precios registraron un aumento anual de 4.17 por ciento, todavía por encima de su promedio histórico de 3.6 por ciento.

En entrevista con La Razón, Janneth Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, sostuvo que prevé que la inflación cierre este año y el próximo en 4.0 por ciento, y añadió que si los incrementos salariales no están acompañados de mejoras en la productividad, el aumento en la demanda de bienes, derivado de un mayor ingreso disponible de los hogares, podría generar presiones en los precios.

Banamex anticipó que la inflación subyacente pasará de 3.7 por ciento en 2026 a 3.9 por ciento en 2027. Entre los riesgos al alza, además de los costos laborales, señaló los efectos de la depreciación cambiaria, el encarecimiento de los fertilizantes y el posible fenómeno de El Niño.