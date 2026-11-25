De cara al 25N, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, seguía pendiente en comisiones del Senado según el Sistema de Información Legislativa. El proyecto prevé investigar desde el inicio toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de esta tipificación y sancionar a servidores públicos que obstaculicen las indagatorias.

En México, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema que requiere respuestas legislativas ha avanzado mediante reformas, nuevos tipos penales y mecanismos de protección. Sin embargo, entre la aprobación de las leyes y su aplicación persiste una brecha que coloca nuevamente a las víctimas frente a instituciones que deben garantizar su seguridad y el acceso a la justicia.

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Uno de los pendientes es la ley de feminicidio, presentada por el Ejecutivo federal en julio pasado para establecer criterios homologados de investigación, sanción y coordinación entre autoridades. El proyecto contempla establecer unidades especializadas en las fiscalías y sanciones para servidores públicos que obstaculicen las investigaciones.

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El desafío no consiste sólo en establecer penas más altas o crear nuevas disposiciones, “sino en garantizar que las instituciones cuenten con personal capacitado, recursos suficientes y mecanismos de supervisión para que las investigaciones no queden paralizadas”, dijo Juan Martín Pérez García de Tejiendo Redes.

Recordó que a esta deuda se suma la violencia vicaria, una modalidad en la que los hijos son utilizados como instrumentos para mantener el control, amenazar o prolongar las agresiones contra las madres. Para las colectivas que acompañan a las víctimas, el problema también se encuentra en los procedimientos familiares, donde las disputas por la custodia y las convivencias pueden convertirse en espacios de nuevas agresiones si no existen mecanismos adecuados para identificar y atender los riesgos.

“La protección de niñas, niños y adolescentes también representa un pendiente. Las infancias pueden ser víctimas directas de violencia sexual y familiar o quedar expuestas a las consecuencias de un feminicidio, sin que necesariamente existan mecanismos suficientes para garantizar su atención psicológica, educación, seguridad y reparación integral”, dijo la abogada especialista Arely Gómez Gracida.

La discusión legislativa también tiene una dimensión económica. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempló 532.67 millones de pesos para refugios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, 17.64 millones más que los 515.03 millones aprobados originalmente para 2026.

Aunque la Secretaría de las Mujeres presentó el incremento como parte del fortalecimiento de estos espacios, la Red Nacional de Refugios solicitó a la Cámara de Diputados elevar la asignación a por lo menos 580 millones de pesos ante las presiones inflacionarias, los gastos de operación y sus necesidades.