La dirigencia de Morena acusó al PAN de obstaculizar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que, mientras exige públicamente avanzar en la designación de la persona que ocupará el cargo, su bancada en la Cámara de Diputados promovió una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En un posicionamiento, el partido guinda sostuvo que esta acción judicial retrasa el procedimiento para emitir la convocatoria correspondiente a la designación de la presidencia sustituta del organismo electoral y dificulta la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El grupo parlamentario, coordinado por Ricardo Monreal Ávila, aseguró que ha privilegiado el diálogo y la búsqueda de consensos para avanzar en el nombramiento, bajo los procedimientos establecidos en la Constitución.

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Morena consideró contradictorio que el PAN demande públicamente acelerar la renovación del órgano electoral y, al mismo tiempo, recurra a los tribunales para controvertir las decisiones de la Jucopo relacionadas con el proceso. Ante ello, le exigió actuar con congruencia y responsabilidad institucional, al advertir que la designación debe realizarse con certeza jurídica y respeto a las instituciones.

También reivindicó su trayectoria en la lucha por la democratización del país y recordó las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012 como parte de los antecedentes que, afirmó, obligan a defender la voluntad popular, la legalidad y la integridad de las autoridades electorales.

El partido sostuvo que la mayoría parlamentaria que obtuvo en las urnas representa una responsabilidad para conducir el procedimiento mediante acuerdos y apego constitucional. Finalmente, aseguró que continuará trabajando para concretar la designación de la presidencia sustituta del INE, aunque reconoció que el proceso deberá desarrollarse con respeto a las determinaciones que emita el Tribunal Electoral.