La violencia familiar llevó a los servicios de salud de México a atender 67 mil 43 casos de agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes durante 2025, un promedio de 184 diarios o cerca de ocho cada hora, de los cuales más de dos mil requirieron hospitalización debido a las afectaciones físicas o psicológicas que sufrieron las víctimas.

De cada 10 personas que necesitaron asistencia médica a causa del maltrato dentro del entorno familiar, nueve correspondieron al sexo femenino, según un estudio elaborado a partir de los registros de la Secretaría de Salud (Ssa), que documentó 75 mil 263 atenciones por esta modalidad de violencia durante el año pasado.

El análisis “Del hogar al hospital: características y consecuencias de la violencia familiar en México”, publicado en septiembre de 2026 por investigadores de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y de la UNAM, reveló que las consecuencias de las agresiones varían de acuerdo con la edad de las pacientes.

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El Dato: Por cada mil registros, 56 menores de 18 años requirieron hospitalización, contra 25 de las mujeres adultas.

Además, los datos exhiben una brecha entre la intervención sanitaria y la procuración de justicia, pues de los 53 mil 281 registros correspondientes a mujeres adultas, sólo la mitad incluyó una notificación al Ministerio Público, pese a que la normatividad mexicana establece la obligación de las instituciones médicas de informar a dicha autoridad sobre situaciones de violencia familiar o sexual.

Por cada adulta que tuvo como destino un refugio o albergue después de recibir atención, otras 434 regresaron a su domicilio. Mientras 39 mil 953 registros consignaron el retorno a casa, apenas 92 documentaron la canalización hacia espacios de alojamiento y protección.

Cabe destacar que más de nueve de cada 10 agresiones contra esta población ocurrieron dentro de una vivienda, y en tres cuartas partes el responsable fue el cónyuge, novio o pareja.

“La atención clínica resulta insuficiente para interrumpir los ciclos de violencia”, señalaron los autores de la investigación.

Mientras que los golpes y otras agresiones físicas representaron casi cuatro de cada 10 atenciones a mayores de edad, el maltrato psicológico estuvo presente en 70 por ciento de los reportes. En 10 mil 268 casos (20 por ciento) el personal sanitario identificó la coexistencia de distintas formas de abuso. Respecto a las consecuencias, el daño emocional superó por más de tres veces los registros de contusiones y magulladuras, con 27 mil 516 casos. A ello se sumaron cinco mil 424 diagnósticos de trastornos del estado de ánimo, dos mil 801 relacionados con ansiedad o estrés postraumático y dos mil 486 correspondientes a depresión.

Sin freno ı Foto: Especial

Si bien en seis de cada 10 expedientes de adultas no existe constancia de una región anatómica afectada, entre aquéllos que sí consignaron daños corporales, casi un tercio presentó lesiones en el rostro o la cabeza. También documentaron 630 fracturas, 69 episodios de asfixia, 49 quemaduras y 32 abortos. Del total de registros, 32 mil 810 tenían entre 18 y 37 años, y cerca de dos terceras partes contaba con estudios de secundaria o menor.

Frente a lo que ocurre entre las adultas, la violencia sexual constituyó la principal causa de maltrato familiar que motivó la atención de niñas y adolescentes, al figurar en prácticamente la mitad de los 13 mil 762 expedientes correspondientes a menores de 18 años. Las adolescentes de entre 15 y 17 años concentraron casi dos terceras partes de los registros de la población menor de edad, con ocho mil 689 agresiones. La investigación también identificó 129 atenciones a bebés que todavía no cumplían su primer año de vida.