Comparecencia del titular de la SEP ante la Comisión de Educación del Senado de la República, ayer

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, atribuyó al uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial (IA) parte de las dificultades de aprendizaje detectadas en la prueba PISA, durante su comparecencia ante el Senado por la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

También señaló que países que se adelantaron a incorporar tecnología en las aulas “vienen de regreso”. Aunque aclaró que “no es que le echemos la culpa al celular”, defendió establecer límites a su uso en las escuelas.

En cuanto a los avances educativos, durante 2026, alrededor de 20 millones de estudiantes recibirán una beca, se crearán más de 156 mil espacios en bachillerato y se concretarán 200 mil basificaciones docentes, con lo que sumarán 1.2 millones desde 2018. También, más de 160 mil maestros cambiaron su centro de trabajo para acercarse a sus hogares. El presupuesto para 2027 aumentó 11 por ciento, hasta alcanzar 1.3 billones de pesos.

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El programa La Escuela es Nuestra ha beneficiado a 8.8 millones de alumnos en más de 73 mil planteles y que se distribuyeron 154 millones de Libros de Texto Gratuitos. Vive saludable, vive feliz llegó a más de 83 mil primarias y permitió valorar a 10.9 millones de estudiantes, además de impulsar acciones de prevención de adicciones y atención socioemocional.

En educación media superior, 485 acciones permitirán habilitar más de 156 mil lugares este año. A través de Mi Derecho, Mi Lugar, 678 mil jóvenes consiguieron un espacio y 96 por ciento obtuvo una de sus tres primeras opciones.

Para educación superior se incorporaron 245 mil estudiantes y se abrieron seis sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La meta es crear 800 mil espacios adicionales y alcanzar una cobertura de 55 por ciento en 2030.

Delgado también destacó Saberes MX, con 1.4 millones de usuarios, y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, cuya primera generación reunió a 12 mil 400 estudiantes.