Una mujer protesta contra este tipo de agresiones en Toluca, en foto de archivo

SEGÚN el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 31 entidades reconocen esta modalidad en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia y cinco aún deben incorporarla a sus códigos penales. En una encuesta a tres mil 141 mujeres, 88 por ciento llevaba más de un año en litigio y sólo 19 por ciento pudo denunciar.

Paola relató que perdió contacto con su hija después de que su expareja se la llevó de vacaciones en 2022. Obtuvo una resolución para recuperar la custodia, cuya ejecución se demoró. Tras años de litigio, logró reencontrarse con ella mediante convivencias supervisadas.

5,742 Mujeres registradas como víctimas por el FNCVV

A través de amenazas, retención de menores, manipulación emocional, denuncias instrumentales y disputas por la custodia, algunos hombres prolongan la violencia contra sus exparejas utilizando a sus hijas e hijos. Hoy 25 de noviembre, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el reconocimiento jurídico de esta modalidad de violencia avanza en el país de manera desigual entre las entidades, mientras madres y especialistas advierten sobre los obstáculos para acreditar los hechos, obtener medidas de protección y evitar que los menores queden atrapados en los conflictos familiares.

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La abogada Vianey Martín del Campo Vera, especialista en violencia de género y a infancias, detalló que esta modalidad comenzó a incluirse en legislaciones a partir de 2022, y para agosto de 2026, la Secretaría de las Mujeres informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 29 legislaciones locales de acceso ya incorporaban esta figura. “Sin embargo, el panorama no es homogéneo”, dijo.

Recordó que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) reporta que 31 de las 32 entidades la reconocen en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia; y que Chihuahua continúa pendiente de incorporarla, mientras que cinco estados todavía deben incluirla en sus códigos penales.

Comentó que uno de los principales problemas para dimensionar esta violencia es la falta de estadísticas nacionales homologadas que permitan conocer cuántas denuncias se presentan, cuántas carpetas de investigación se judicializan, cuántas sentencias se dictan y cuántas niñas y niños permanecen separados de sus madres por conflictos de esta naturaleza.

No obstante, algunas cifras permiten dimensionar el problema: cinco mil 742 mujeres fueron registradas como víctimas por el FNCVV hasta agosto de 2026; 12 mil 58 niñas, niños y adolescentes y sólo 117 madres que han recuperado a sus hijos. Según la encuesta, 97 por ciento señaló que sus hijos fueron utilizados para dañarlas; 91 reportó violencia institucional y 88 por ciento pudo denunciar específicamente la violencia vicaria. Uno de los escenarios más complejos ocurre en los juzgados familiares, donde se determinan la guarda y custodia, las convivencias y las obligaciones de manutención.

La investigadora Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, explicó que la violencia vicaria suele presentarse durante los procesos de separación o divorcio, cuando el agresor utiliza a los hijos para mantener el control sobre la mujer.