Y nos piden estar pendientes de las afectaciones que tendrá, ya en pesos y centavos, el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral tiene aprobado para las elecciones del año entrante. Y es que han empezado a aparecer versiones periodísticas que dan cuenta de que sí la habrá. Es sabido que en la más reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación al órgano electoral le recortaron nada menos que seis mil millones de pesos. Aun cuando se pudiera pasar la tijera de manera pareja a todas las áreas del Instituto, todo parece indicar que la suma no da el monto recortado por lo que los ajustes se tendrían que hacer en los gastos que se realizarán con motivo de la elección. Nos piden no perder de vista que en dichos comicios se renovarán más de 20 mil cargos, por lo que cualquier decisión de ajuste tiene que ser valorada con calculadoras, tablas de excel, cotizaciones y hasta ábaco en mano. Uf.