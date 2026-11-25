El Gabinete de Seguridad entregó 104 vehículos a las policías estatal de Sinaloa y municipal de Culiacán, como parte de un programa de equipamiento que contempla más de 200 unidades, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos blindados, para ampliar la capacidad operativa de las corporaciones locales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó la entrega en la Base Aérea Militar Número 9, acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como por la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

Durante el acto, el secretario de Seguridad anunció que las instituciones policiales también dispondrán de unidades Águila equipadas con drones, tecnología especializada de vigilancia y nuevos equipos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para fortalecer las investigaciones.

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Respecto a los vehículos que recibieron las autoridades locales, 57 corresponden a la corporación estatal y 47 a la municipal de Culiacán, con los cuales buscan ampliar la cobertura territorial, incrementar los patrullajes, reducir los tiempos de respuesta y brindar mayor protección a los agentes.

El funcionario explicó que, si bien la presencia de las fuerzas federales resulta indispensable para combatir a las organizaciones criminales, la estrategia que instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también requiere instituciones locales profesionales y con capacidad para atender las necesidades de la población.

“La estrategia que se ha implementado tiene tres objetivos fundamentales: reducir los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso; detener a quienes generan violencia y debilitar a quienes hacen daño a las y los sinaloenses, pero uno muy importante es el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento”, destacó el funcionario.

Como parte del balance de las operaciones federales en Sinaloa, García Harfuch informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026, las autoridades detuvieron a cerca de cuatro mil 200 personas, decomisaron aproximadamente 150 toneladas de droga y aseguraron más de siete mil 400 armas de fuego.

Entre las acciones más recientes, resaltó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el pasado 20 de noviembre en Guasave, como resultado de una operación de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional (GN), con apoyo de personal comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

García Harfuch rindió homenaje a los cuatro militares que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus funciones y reconoció la labor de quienes participaron en el despliegue.

Con relación al fortalecimiento de las corporaciones locales, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, informó sobre la formación de 150 elementos con perfil policial para su incorporación a la Policía Estatal Preventiva.

Por su parte, la gobernadora interina de la entidad, Graciela Domínguez Nava, agradeció el respaldo del Gobierno federal para mantener las operaciones contra la delincuencia organizada y expresó sus condolencias a las familias de los cuatro efectivos fallecidos.