Luego de que el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un incremento entre julio y septiembre de este año y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisó al alza el desempeño del primer y segundo trimestre, BBVA México ajustó su estimación de crecimiento a 1.9 por ciento en 2026 y a 2.3 por ciento en 2027.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, sostuvo que su proyección “es consistente” con los datos que dio a conocer el Inegi, añadió que su anterior estimación de este año era de 1.4 por ciento y ahora subió 0.5 puntos porcentuales, mientras que para 2027 la institución contemplaba un crecimiento de 1.8 por ciento.

0,9% Creció el PIB del tercer trimestre del año respecto al segundo

“Creo que ayer fue buen dato; además, un tema que le pone un sesgo al alza: lo que se dijo ayer, no sé si se fijaron, el Inegi revisó al alza el primero y el segundo (trimestre). Una décima del primero, dos décimas del segundo. Entonces, yo creo que le pone un sesgo al alza a lo que tenemos este año”, indicó el experto.

Destacó que la economía mexicana se ha recuperado gradualmente y enfatizó que si se ejecutan los proyectos de inversión mixtos en infraestructura que anunció el Gobierno “esto puede mejorar”.

Por su parte, Eduardo Osuna Osuna, presidente del Consejo de Administración de BBVA México, dijo que en 30 años se ha visto una transformación en el país, pero la economía mexicana ha crecido muy poco, en promedio 1.9 por ciento anual, y hay un claro contraste con los países de Latinoamérica, porque en el mismo periodo fue de 2.6 por ciento.

“Hemos hablado mucho de cómo cambiar esta tendencia. La tendencia pasa por mayor inversión. Si no hay mayor inversión es imposible que México crezca y no éste raquítico 2.0 por ciento de crecimiento”, puntualizó.

En ese sentido, destacó que en 2026 sí se ha visto una recuperación, un cambio de tendencia en la inversión tanto pública como privada, pero el desafío es mantener ese cambio, y lograr que se transforme en mayor crecimiento económico para el país, por ello, la perspectiva para 2027 está por arriba de 2.0 por ciento.