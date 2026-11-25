Sólo en uno de 8 casos de agresión contra ellas hay orden de protección

Las instituciones mexicanas registran apenas una orden de protección por cada ocho casos de violencia contra las mujeres, pese a que la legislación nacional establece un plazo máximo de cuatro horas para emitir estos mecanismos cuando las agresiones ponen en riesgo la integridad, libertad o vida de las víctimas.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) acumuló, al 15 de abril de 2026, 527 mil 177 registros de agresiones, de los cuales 96 por ciento correspondió a víctimas del sexo femenino. En contraste, el número de órdenes de protección apenas alcanzó las 65 mil 754.

El Dato: LA SECRETARÍA de las Mujeres reconoció que persisten obstáculos en el acceso a la justicia, entre ellos falta de personal capacitado y escasa coordinación interinstitucional.

Aunque la diferencia entre ambos indicadores supera los 461 mil registros, las estadísticas públicas no permiten determinar cuántas afectadas carecen de protección, debido a que una misma persona puede sufrir múltiples ataques, recibir distintas medidas o requerir otro tipo de intervención institucional.

TE RECOMENDAMOS: Sin consenso se perfila misma ruta de Taddei Atorón para relevo en el INE empuja una definición por mayoría o sorteo

Por otra parte, el banco documenta más de 2.5 millones de servicios otorgados, casi cinco por cada caso de violencia, mientras que la proporción de órdenes de protección alcanza apenas 12.5 por cada 100 episodios.

Otro indicador de la respuesta institucional es el estudio Centros de Justicia para las Mujeres 2025, que publicó en marzo de este año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual revela que cuatro de cada 10 establecimientos especializados no ofrecían seguimiento a las disposiciones de resguardo durante 2024.

De los 75 centros que operaban al cierre de aquel año, 43 proporcionaban este servicio, cinco más que en 2023. Sin embargo, en ese mismo periodo la red incorporó nueve unidades, por lo que la proporción de instalaciones con capacidad de acompañamiento permaneció prácticamente sin cambios.

Mientras la infraestructura especializada atendió a 638 mil 720 mujeres durante 2024, unas 40 mil más que un año antes, la cobertura de los servicios jurídicos también presentó diferencias. Nueve de cada 10 establecimientos ofrecían asesoría legal, pero poco más de la mitad brindaba representación real ante las autoridades.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias obliga a las instancias responsables de emitir una orden para prohibir totalmente el contacto directo con la víctima durante los primeros seis días posteriores a su implementación. A partir del séptimo, deben establecer un plan de seguimiento personalizado.

La ley contempla la custodia policial, el retiro de armas al agresor, la prohibición de acercarse al domicilio de la afectada, la salida obligatoria del responsable de la vivienda compartida y el uso de dispositivos electrónicos para impedir el contacto.

Sobre las dificultades de quienes buscan auxilio, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 reveló que, en uno de cada cinco episodios de violencia de pareja por los que las víctimas solicitaron apoyo, éstas sufrieron malos tratos, humillaciones, falta de asistencia o no encontraron personal que las atendiera. En uno de cada seis casos las víctimas no obtuvieron la información o el servicio que necesitaban, pese a que más de la mitad de las solicitudes de apoyo correspondió a situaciones de violencia física.

Incluso cuando las agresiones motivaron una queja o denuncia contra la pareja por parte de las mujeres o sus familiares, sólo en la mitad de los casos las autoridades recibieron el recurso e iniciaron una investigación.

Apenas 19% de víctimas de violencia vicaria denuncia

| Por Claudia Arellano |

SEGÚN el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 31 entidades reconocen esta modalidad en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia y cinco aún deben incorporarla a sus códigos penales. En una encuesta a tres mil 141 mujeres, 88 por ciento llevaba más de un año en litigio y sólo 19 por ciento pudo denunciar.

Paola relató que perdió contacto con su hija después de que su expareja se la llevó de vacaciones en 2022. Obtuvo una resolución para recuperar la custodia, cuya ejecución se demoró. Tras años de litigio, logró reencontrarse con ella mediante convivencias supervisadas.

5,742 Mujeres registradas como víctimas por el FNCVV

A través de amenazas, retención de menores, manipulación emocional, denuncias instrumentales y disputas por la custodia, algunos hombres prolongan la violencia contra sus exparejas utilizando a sus hijas e hijos. Hoy 25 de noviembre, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el reconocimiento jurídico de esta modalidad de violencia avanza en el país de manera desigual entre las entidades, mientras madres y especialistas advierten sobre los obstáculos para acreditar los hechos, obtener medidas de protección y evitar que los menores queden atrapados en los conflictos familiares.

La abogada Vianey Martín del Campo Vera, especialista en violencia de género y a infancias, detalló que esta modalidad comenzó a incluirse en legislaciones a partir de 2022, y para agosto de 2026, la Secretaría de las Mujeres informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 29 legislaciones locales de acceso ya incorporaban esta figura. “Sin embargo, el panorama no es homogéneo”, dijo.

Una mujer protesta contra este tipo de agresiones en Toluca, en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Recordó que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) reporta que 31 de las 32 entidades la reconocen en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia; y que Chihuahua continúa pendiente de incorporarla, mientras que cinco estados todavía deben incluirla en sus códigos penales.

Comentó que uno de los principales problemas para dimensionar esta violencia es la falta de estadísticas nacionales homologadas que permitan conocer cuántas denuncias se presentan, cuántas carpetas de investigación se judicializan, cuántas sentencias se dictan y cuántas niñas y niños permanecen separados de sus madres por conflictos de esta naturaleza.

No obstante, algunas cifras permiten dimensionar el problema: cinco mil 742 mujeres fueron registradas como víctimas por el FNCVV hasta agosto de 2026; 12 mil 58 niñas, niños y adolescentes y sólo 117 madres que han recuperado a sus hijos. Según la encuesta, 97 por ciento señaló que sus hijos fueron utilizados para dañarlas; 91 reportó violencia institucional y 88 por ciento pudo denunciar específicamente la violencia vicaria. Uno de los escenarios más complejos ocurre en los juzgados familiares, donde se determinan la guarda y custodia, las convivencias y las obligaciones de manutención.

La investigadora Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, explicó que la violencia vicaria suele presentarse durante los procesos de separación o divorcio, cuando el agresor utiliza a los hijos para mantener el control sobre la mujer.