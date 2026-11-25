La edición 75 de Miss Universo concluyó el martes 24 de noviembre en la ciudad de San Juan, con la coronación de Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien se convirtió en la nueva mujer más bella del universo.

Sin embargo, el certamen también estuvo marcado por una serie de bajas inesperadas que llamaron la atención de los seguidores del concurso. Diversas representantes tuvieron que abandonar la competencia antes de la gran final debido a problemas de salud, decisiones personales, accidentes y complicaciones migratorias.

Ellas son las seis concursantes que renunciaron a Miss Universo 2026

Victoria Amerson - Austria

La primera en anunciar su salida de Miss Universo 2026 fue Victoria Amerson, de Austria, quien explicó que decidió retirarse para proteger su salud física y mental pues durante su preparación para el certamen atravesó situaciones de presión y frustración.

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Tamara Rogouski - Argentina

Miss Argentina, Tamara Rogouski, anunció su retiro de la competencia por motivos personales. Tiempo después reveló que estaba embarazada, aunque no confirmó que esa fuera la causa por la que había dejado Miss Universo 2026.

Sophia Maria Osako - República Checa

Sophia Maria Osako, representante de República Checa, anunció su baja de Miss Universo 2026; dijo que decidió enfocarse en proyectos personales y profesionales.

Marian Madly - San Martín

A inicios de este mes Marian Madly anunció su retiro del concurso Miss Universo 2026. “Esta decisión, motivada por razones personales, no fue fácil de tomar”, aseguró en un comunicado publicado en Instagram.

Ana-María Babau - Bulgaria

Ana-María Babau, Miss Universo Bulgaria, no pudo viajar a Puerto Rico, a la gran final, después de sufrir un accidente automovilístico que afectó su estado físico.

Prayashna Gurung - Nepal

Prayashna Gurung, representante de Nepal en Miss Universo 2026, quedó fuera por problemas migratorios, pues tuvo dificultades para obtener su visa, lo que le impidió llegar a tiempo al concurso.

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