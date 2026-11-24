Esto fue lo que le pasó

Melissa Núñez es la representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, a pesar de que fue una de las favoritas del certamen su participación se vio marcada por la tragedia, ya que un día antes de viajar a Puerto Rico para estar en el concurso sufrió un accidente automovilístico.

Así fue el accidente de Melissa Núñez antes de Miss Universo 2026

De acuerdo con la información que se dio a conocer en redes sociales y por el propio certamen que publicó las imágenes del accidente durante la transmisión en vivo de la final del concurso de belleza, el vehículo en el que viajaba Melissa Núñez, junto a Magali Febles, directora de certámenes de belleza, se volcó.

El auto se impactó con una estructura y una de las llantas del vehículo explotó. Melissa se desmayó mientras esperaba que llegaran los servicios médicos.

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Melissa Núñez , La Barbie Dominicana va por ese top 5 si o si 😍😍🇩🇴 #MissUniverse2026 #MissUniverse pic.twitter.com/B33eUdqBbL — La vida de un gemelo🗺️ (@AlbertoRC96) November 25, 2026

Tras el accidente no se sabía si Melissa iba a poder participar en Miss Universo 202, tras la incertidumbre, la modelo finalmente pudo viajar a Puerto Rico para concursar en el certamen.

Por su parte, Magali Flebes publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a las personas que les enviaron mensajes a ella y a Natalia para preguntar por su estado de salud.

¿Quién es Melissa Núñez?

Melissa Núñez nació en Palmarito, Concepción de La Vega, República Dominicana, y actualmente tiene 29 años de edad. Emigró a los 18 años a Estados Unidos para continuar su formación académica y profesional.

Inició estudios de Medicina en su país natal antes de trasladarse a Nueva York, donde cursó una licenciatura en Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York, complementando además su preparación con formación en diseño de moda.

De forma paralela a su preparación universitaria, construyó una trayectoria internacional en la industria de la moda con más de una década de experiencia.

Ha estado vinculada a la agencia Ford Models y ha participado en campañas y pasarelas para reconocidas firmas internacionales como Moschino, Michael Kors, Alberta Ferretti, L’Oréal, NARS y Maybelline, combinando su presencia en el modelaje con una estatura de 1.74 metros.

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