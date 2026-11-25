Un video de Lara Magalí Rapallo, influencer argentina, manejando una camioneta se viralizó en redes sociales durante los últimos días, pues sorprenden las maniobras peligrosas que realizó en la vía pública de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires. La situación llamó la atención de las autoridades y fue detenida.

¿Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar por conducción imprudente?

Lara Magalí Rapallo tiene 20 años; es originaria de Pilar, ubicado en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y es conocida en redes sociales como Naotzumii.

Actualmente tiene más de 105 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su estilo de vida, viajes y actividades personales como sus paseos.

Además, suele hacer transmisiones en vivo en Kick, donde puede encontrarse con el usuario Naotzumi. Del mismo modo, desde hace años crea contenido vinculado con casinos y el mundo de las apuestas online.

¿Por qué detuvieron a la influencer Lara Magalí Rapallo?

Las autoridades de Pinamar detuvieron a Lara Magalí Rapallo después de que circulara el video en el que la influencer realizando maniobras de riesgo con su camioneta RAM 1500 Laramie de color sobre la vía pública, mientras cuatro personas se encontraban paradas en los costados del vehículo.

La grabación se hizo viral y permitió a la Policía Comunal Primera de Pinamar identificar tanto a la conductora como al vehículo involucrado, según medios locales. Abrieron una investigación por la infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que castiga la conducción imprudente cuando pone en riesgo la vida o la integridad física de terceros.

Tras la investigación correspondiente, la Policía local localizó a Lara Magalí Rapallo y fue aprehendida por conducción imprudente; tras unas horas de encierro, fue liberada.

#Pinamar Una streamer identificada como Lara Magalí Rapallo realizó trompos con una camioneta rosa en los médanos de “La Olla”, la grabaron y terminó demorada. La joven de 20 años y, con más de 80 mil seguidores en Instagram, fue aprehendida tras un operativo que involucró a la… pic.twitter.com/8jkymRgOM2 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 24, 2026

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