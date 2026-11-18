Murió Cata Amatista, actriz colombiana y creadora de contenido que contaba con más de 3 millones de seguidores y murió después de tres años de lucha contra el cáncer.

“Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas”, reflexionó su familia en la publicación donde anunciaron su muerte la semana pasada.

“Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días”, agregaron.

¿Quién era Cata Amatista?

Catalina Fernández Gómez, nombre real de Cata Amatista, era una creadora de contenido y artista colombiana nacida en Popayán, Colombia en 2001.

Comenzó a crear comunidad en redes sociales alrededor de los 15 años, sumando cientos de miles de seguidores. Además de creadora de contenido, se desempeñó en el teatro musical, la actuación, el canto, la danza y la pintura, representada por la agencia Lilo Management.

Su vida dio un vuelco en el año 2023, cuando consultó a un médico por dolores de cabeza al hacer esfuerzo físico y fue fue diagnosticada con meduloblastoma cerebeloso, un tumor cerebral maligno.

La joven atravesó cirugías, quimioterapia y radioterapia, y compartió abiertamente su proceso en plataformas digitales hasta su fallecimiento el 12 de noviembre de 2026,

A través de sus redes sociales, Cata Amatista compartía videos creativos en los que reflexionaba además sobre la vida y la importancia de una mentalidad postiva frente a las adversidades, lo que le ganó la admiración de millones de personas.

¿Hubo negligencia en su caso?

El 10 de noviembre, una familiar de ella apareció en sus redes sociales para informar sobre la hospitalización de la joven desde 25 días atrás por exacerbación en sus síntomas por la metástasis en sus sistema nervioso.

Pese a ello, la mujer denunció que Cata fue trasladada de cuarto sin consentimiento, por lo que la influencer sufrió una descompensación y delirio por el shock de encontrarse sola y en un espacio desconocido durante un momento vulnerable.

Por este motivo, se sabe que perdió el proceso que le había permitido atrevsar el proceso sin dolor y que no habían logrado regularla. “Todos merecemos un trato digno”, señaló y acusó de negligencia al hospital.

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