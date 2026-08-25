Mon Laferte se confiesa con Rosalía: ‘¿Será que La Perla soy yo?’ | VIDEO

El segmento del confesionario se ha convertido en uno de los más esperados de los conciertos de Rosalía, ya que diversas personalidades han contado impactantes historias en este espacio.

Después de que en Ciudad de México, el primer concierto contara con Kenia Os como invitada, este lunes 24 de agosto en el Palacio de los Deportes, la Motomami llevó a Mon Laferte.

Mon Laferte apareció como invitada especial durante la segunda noche del LUX Tour en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, acompañando a ROSALÍA en el “Confesionario”. pic.twitter.com/GujNI4nKuR — ROSALÍA MÉXICO (@lookrosalia) August 25, 2026

Mon Laferte se confiesa con Rosalía

Mon Laferte se sinceró con Rosalía al hablar sobre sus malas experiencias en el amor, pero también de cómo ha sabido reponerse de ellas por su fuerza personal y poder femenino.

“He sufrido mucho, pero soy una mujer muy fuerte. Me han engañado, me han mentido, me han traicionado. Incluso he tenido que soportar una enorme falta de amor. Me han llamado intensa, dramática, exagerada, apasionada… Yo diría devota", expresó.

La chilena-mexicana comentó que por mucho tiempo, dedicó su música a los hombre en su vida: “He sufrido por hombres. He escrito canciones, incluso álbumes enteros, para alguien que ni siquiera lo merecía. Entonces dije: No voy a hablar más de hombres, ya basta. Voy a hablar de mí”, dijo.

“Amo, sé amar profundamente. He amado a muchos hombres, a muchas personas, e incluso a varios al mismo tiempo. Si amar es un pecado, me declaro culpable. Soy una pecadora”, sentenció sobre ella misma.

Confesión de Mon Laferte en el confesionario de Rosalía pic.twitter.com/LxqJhwC8rf — Indie 505 (@Indie5051) August 25, 2026

Después, Mon Laferte evocó una memoria de su pasado y la relacionó con Rosalía: “Mientras te veía pasar, pensé que eras mágica. Me recordaste a mi abuela. Mi abuela era mágica, una mujer muy especial. Su nombre era Norma. Le encantaba peinarme y contarme historias”, contó.

“Un día, mientras me trenzaba el cabello, me dijo: ‘¿Sabes qué, cariño? Tú tienes un don. Eres especial, eres diferente. Vas a ser una estrella, vas a brillar. Eres como una joya. ¿Será que La Perla soy yo?“, comentó.

Por su parte, Rosalía se emocionó y le aseguró a Mon Laferte que su delito no fue amar, sino dedicarle “muy buenas canciones a hombres muy pendejos” y destacó la importancia de dejar de lado a los malos recuerdos y quedarse con las buenas canciones.

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