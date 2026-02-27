El Festival de Viña del Mar 2026 vivió una jornada inolvidable con el regreso de Mon Laferte a la Quinta Vergara. La artista chilena fue consagrada con la histórica Gaviota de Platino y también fue testigo de un momento romántico que rápidamente se volvió viral, pues una pareja se pidió matrimonio de manera simultánea durante su concierto.

El episodio fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche. La cantante y el público gritaron de emoción ante la tierna escena.

Pareja se pide matrimonio en concierto de Mon Laferte en Viña del Mar | VIDEO

La artista chilena Mon Laferte se encontraba cantando “Mi Buen Amor”, uno de sus temas más emblemáticos, cuando un joven que se encontraba en primera fila decidió arrodillarse para pedirle matrimonio a su novia, Angélica. Lo que él no esperaba era que ella también tenía preparado un anillo y, en un gesto sorpresivo, le hizo una contrapropuesta en el mismo instante y frente a millones de personas que estaban presentes y quienes miraban la transmisión en vivo de Viña del Mar.

La escena desató la ovación del público y captó la atención de la propia cantante, quien interrumpió brevemente su actuación para felicitarlos. “¡Felicidades!”, exclamó desde el escenario visiblemente emocionada.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios destacaron la conexión que hay entre la pareja por pensar en comprometerse el mismo día. “Esa pareja que se pidió matrimonio mutuamente con Mon Laferte de fondo, ¡viva el amor!”, escribió un espectador en X.

Tras el concierto, los protagonistas revelaron a un canal local de televisión que la propuesta del novio estaba planeada para otro día, pero los nervios lo llevaron a adelantarla. Angélica, por su parte, confesó que sospechaba lo que ocurriría y decidió estar lista para sorprenderlo con su propio anillo.

¿Cuántos premios ganó Mon Laferte en Viña del Mar?

Además del compromiso viral, la noche fue histórica para Mon Laferte. La cantante recibió la Gaviota de Platino, el máximo reconocimiento del certamen.

Durante su presentación, también fue galardonada con dos Gaviotas en total, lo que confirma que es una de las voces más influyentes de Latinoamérica. La alcaldesa Macarena Ripamonti fue la encargada de subir al escenario para entregar el galardón, un reconocimiento que valida la trayectoria de la cantante desde sus primeros pasos en 1998, cuando con apenas nueve años se destacó en el Festival de la Cebolla.

Conmovida, Mon recordó aquel inicio: “Yo canté aquí el año 98”, expresó mientras estrechaba la estatuilla contra su pecho en un gesto de gratitud hacia su tierra natal. El homenaje se complementó con el anuncio de que será nombrada hija ilustre de Viña del Mar.