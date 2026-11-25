Ya no soy el único, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Ya no soy el único es un ardiente drama creado con Inteligencia Artifical en el que dos hermanastros viven juntos el amor y después uno es traicionado cruelmente.

¿De qué trata Ya no soy el único?

Ya no soy el único sigue la historia de Laurent, un huérfano que fue criado por Desmond, su hermanastro 12 años mayor. Se volvieron amantes secretos, creyendo ser su único amor.

Ya no soy el único, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Un documento de tutela reveló que el tímido sirviente Soryn se había casado en secreto con Desmond. Engañado por Soryn, Desmond castigó brutalmente a Laurent. Con hemofilia y herido, rompió lazos, quemó sus recuerdos y huyó.

¿Dónde ver Ya no soy el único?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de sitios web como NetShort, aunque solo los primeros cinco capítulos son gratuitos, ya que el resto tienen un costo.

Como alternativa gratuita, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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