Quién es el eliminado de hoy 8 de noviembre en ¿Quién es la máscara? 2026

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

El capítulo 5 de ¿Quién es la máscara? 2026 tendrá dos eliminados, quienes serán desenmascarados y revelarán su verdadera identidad.

El programa de hoy será especial porque tendrá la temática de superhéroes, por lo que los investigadores irán disfrazados, así como los personajes que participan, ya que llevarán algunos elementos para distinguirse como superhéroes.

Quiénes salen eliminados de ¿Quién es la máscara? 2026 hoy

De acuerdo con los spoilers y los fans, los dos personajes eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026 serían Fifiñera y El Paisa, quienes no convencerán a los investigadores ni al público y tendrán que mostrar quiénes son los famosos que están detrás de sus personajes.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2026

Este domingo habrá siete personajes en juego, ya que en el episodio de hoy se acaba la segunda etapa del programa.

Los personajes que van a salir al escenario son: Slash, Fifiñera, Licua Checo, Ana Conda, El Paisa, Roseta Palomares y La Patrona.

Habrá dos enfrentamientos, uno con tres participantes que son El Paisa, Roseta Palomares y La Patrona, y el otros con cuatro personajes que son: lash, Fifiñera, Licua Checo y Ana Conda.

Cada uno va a sorprender en el escenario con una canción. Hasta el momento las filtraciones revelaron algunos temas que podrían interpretar los personajes.

Slash cantaría “El amor de su vida” de Grupo Firme y Grupo Frontera; Fifiñera cantaría “Espacio sideral” de Jesse & Joy; El Paisa se prevé que interprete “Holding out for a Hero” de Bonnie Tyler y La Patrona cantaría “El Ladrón” de La Sonora Santanera. Del resto de los personajes se desconoce cuáles son los temas que van a presentar en el escenario.

Los fans en el foro van a votar para elegir a los personajes que se van a quedar en la competencia, así como los investigadores que también eligen a uno de los participantes para continuar en el juego.

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