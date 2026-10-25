¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Roseta Palomares? Esta es su identidad

Ella es Roseta Palomares de ¿Quién es la máscara? 2026

Roseta Palomares es una de las divas del entretenimiento en el programa ¿Quién es la máscara? 2026, si personalidad elegante, fuerte e imponente llamó la atención del público y de los investigadores.

Entre sus pistas están que cuando se apagan los reflectores surge su lado más picante. También dijo que es afortunada por estar rodeada de amigos.

Asimismo mencionó varios nombres de personas que eran cercanas a ella como Marlon y Miguel, nombres clave en su historia y en su trayectoria.

Quién es Roseta Palomares de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, detrás de Roseta Palomares de ¿Quién es la máscara? 2026 estaría Consuelo Duval, pues se filtró un audio de su voz sin efectos de sonido en su voz y muchos aseguran que sí podría ser ella.

La actriz y comediante Consuelo Duval estuvo en ¿Quién es la máscara? como investigadora en la primera temporada, por lo que aparecer ahora como personaje sería una de las grandes sorpresas para los fans del programa que ya están festejando desde ahora.

Sin embargo, otros fans indican que sería Sofía Rivera o la influencer Karen Torres.

Los seguidores del programa tienen que esperar a que aparezca en otros episodios para obtener más pistas sobre su personalidad que revelen su verdadera identidad de este simpático personaje.

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