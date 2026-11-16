Reducción de la pobreza es ‘logro histórico’ y no se debe a casualidad ni tendencias, destaca Gobierno

El Gobierno Federal señaló que la salida de 17.3 millones de mexicanos de la pobreza, como lo informó el Banco Mundial, es un logro histórico y no se debe a casualidades ni tendencias globales, sino que es resultado de las políticas que la administración de México adoptó desde el sexenio pasado.

Durante la conferencia presidencial, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se destacó el balance del organismo internacional que mostró que el número de personas en tal condicíón económica pasó de 43.9 millones a 26.66, en una proporción de 35.5 por ciento a 18.7 por ciento desde 2018 a 2026.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la SECIHTI, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, destacó que el Banco Mundial también reportó que la esperanza de vida en México pasó de 74.3 a 75.3 años, lo que en conjunto, aseguró, no es producto del azar, sino de dos acciones adoptadas por el gobierno: el aumento al ingreso laboral real y la expansión de los programas sociales.

“¿Qué explica este cambio? No se deben estos esta disminución de la pobreza y de la desigualdad no se deben a la casualidad, al azar o a una tendencia internacional. Hay dos motores identificados para este cambio que también coinciden con lo que ha reportado el gobierno de México. Uno de ellos es el aumento en el ingreso laboral real y el otro de ellos es la expansión de los programas sociales”, dijo.

A partir de indicadores de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimo (Conasami), que atribuyó 50 por ciento de la reducción de pobreza en el sexenio pasado al incremento salarial, señaló que 8.65 millones de los 17.3 mexicanos que salieron de esta condición desde 2018 fueron por esta misma causa.

En comparación con los sexenios anteriores, destacó, no se observó una tendencia igual, ya que de del 2000 al 2014 apenas se redujo en ocho por ciento, al pasar de 55.1 a 46.6 por ciento de la población en pobreza.

Mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se consiguió una baja de 14 puntos porcentuales.

Destacó la proyección del Banco Mundial, con la que se espera que en 10 años la proporción de población pobre bajará 16.6 puntos porcentuales y se llegará a 18.7 millones de personas “que habrán dejado atrás este flagelo gracias a las políticas de la cuarta transformación”, en 2028.

Julio Berdegué Sacristán, asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales, destacó el balance de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que en 2024 atribuyó a México el 60 por ciento de la reducción de pobreza en la región de América Latina y el Caribe y otro 30 por ciento a Brasil, destacando coo coincidencia que ambos son gobiernos progresistas.

En cuanto a la reducción de la pobreza extrema, la baja en México contribuyó en 49 por ciento a la región.

Consideró que estos indicadores hablan de cómo los gobiernos de la 4T aceleraron la disminución de pobreza y recordó que la meta para el final del sexenio es reducir la pobreza extrema al tres por ciento.

“Quiero resaltar, este es un logro absolutamente histórico. Una disminución de esta magnitud sostenida en el tiempo, no se había visto antes en nuestro país. Se logra con los gobiernos de la transformación”, dijo.

Con este escenario, la secretaria de Gobernación comentó que el reto es “continuar y reforzar el paso de lo que se ha venido haciendo”.

Subrayó que esta reducción se logró a pesar de las críticas que opositores al gobierno han hecho al desempeño de la política económica, con la cual, aseguró, se continuará.

“Aquí se ven los resultados. Por eso es tan importante seguir, pero nosotros decimos: estamos en el camino correcto porque ya estamos viendo resultados. Entonces, pues seguir por el mismo camino, porque esto no es de un día para otro. Significa mes a mes el sostenimiento de esta línea he de política pública que se tiene”, declaró.

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FGR