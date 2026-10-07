Vecinos de República de Cuba 11 levantan plantón tras más de un año del desalojo

Calle de Cuba, en el centro de la Ciudad de México.

Más de un año después del desalojo del inmueble ubicado en República de Cuba 11, vecinos afectados por el despojo levantaron ayer el plantón que mantenían en la zona, luego de que el edificio fuera expropiado por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 17 de septiembre.

Los habitantes fueron desalojados del inmueble el 27 de agosto de 2025. Desde ese día y hasta el 6 de octubre montaron el plantón con los pocos muebles que les quedaron, usaron lonas, carpas de jardín y “techitos” improvisados para resguardarse del clima; también se turnaron para hacer guardias mientras se resolvía la situación legal del inmueble.

Al momento la calle República de Cuba está semi liberada, a las 10:00 horas los propios vecinos ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el levantamiento del plantón y explicar los pasos a seguir luego de la expropiación del Gobierno capitalino.

Edmundo Arenas, vecino de República de Cuba 11, dijo a La Razón que la noche del 6 de octubre acudió al plantón el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santin, para informarles sobre los avances relacionados con el inmueble.

La reunión ocurrió después de que personal del Gobierno capitalino acudiera a solicitar que se permitiera nuevamente la circulación vehicular en la calle.

“Se presentó gente del gobierno para pedir que se diera paso a la circulación vehicular y tentativamente así sería”, relató Arenas.

El proceso de expropiación incluye la reparación de ciertas partes del edificio, ya que las autoridades identificaron al inmueble como “de alto riesgo”.

Ya retiraron la lona que impedía el paso al público en la calle República de Cuba 11.

📹: @soyrangelisima pic.twitter.com/sbvAgxHZBq — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2026

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FGR