Hoy No Circula viernes 13 de noviembre 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 13 de noviembre de 2026 para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2 en la Ciudad de México y el Estado de México, desde las 05:00 a las 22:00 horas.
Además, este segundo viernes de noviembre tampoco podrán circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
¿Qué autos sí pueden circular este viernes 13 de noviembre de 2026?
En tanto, están exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula:
¿De qué murió Israel González Villegas, el profesor fallecido de CCH Sur?
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Taxis
- Transporte público
- Transporte de carga
- Vehículos del sector salud
No obstante, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.
¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?
Para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, el programa Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Además, desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Rayón
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
De acuerdo con el gobierno del Estado de México, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones vehiculares en ambas zonas metropolitanas se aplicarán conforme a sus respectivas normativas ambientales vigentes, que son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas e incluso en la retención del vehículo.
De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.
En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del programa Hoy No Circula.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr