Clara Brugada arranca programa Casa Ecológica en Álvaro Obregón, CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina inició la entrega del programa Casa Ecológica en Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inició la entrega del programa Casa Ecológica en el pueblo originario de Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón. La estrategia busca llevar ecotecnologías a 10 mil hogares de la demarcación para reducir el consumo de gas y agua de red.

En Álvaro Obregón se instalarán 6 mil 500 sistemas de captación pluvial con capacidad para almacenar hasta 312 millones de litros de agua. Este volumen equivale a unas 30 mil pipas de agua, lo que aliviará la carga sobre la red hidráulica en las zonas con mayor rezago.

Adicionalmente, el plan contempla la colocación de 9 mil 500 calentadores solares. Equipos que cubrirán hasta 80 por ciento de la demanda de agua caliente por vivienda, reduciendo el consumo de cilindros de gas LP y generando un ahorro acumulado de 50 millones de pesos para los vecinos.

Como parte del plan de soberanía alimentaria, la Ciudad de México impulsará huertos urbanos y la entrega de 15 gallinas ponedoras por familia en las zonas altas. Esta acción proyecta una producción de al menos 15 huevos diarios para autoconsumo y comercio local.

“Se trata de hacer justicia climática. El aire que respiramos, el agua que llega a los hogares y el ahorro en la economía familiar deben mejorar directamente al cuidar el medio ambiente”, destacó Brugada Molina durante el evento.

Durante el periodo 2025-2026, el Gobierno capitalino ha destinado 356 millones de pesos para equipar 19 mil viviendas en distintos puntos de la metrópoli, alcanzando más de 32 mil 600 ecotecnias distribuidas entre calentadores, captadores y huertos.

El proyecto instalará 6 mil 500 sistemas de captación pluvial con capacidad para almacenar hasta 312 millones de litros de agua en la demarcación. ı Foto: Especial.

La estrategia ambiental complementa las obras de infraestructura de transporte en la zona, como la nueva línea del Cablebús que conectará las zonas altas de Álvaro Obregón con la estación Mixcoac a finales de 2027, junto a la edificación de un centro cultural Utopía.

El programa retoma y amplía las acciones de captación pluvial iniciadas en la administración de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando una transición ecológica orientada a mitigar las desigualdades sociales en la capital del país.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR