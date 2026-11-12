¿Dónde está Lord Pistolas, el hombre que amenazó a repartidor con arma? Autoridades catean su casa

Un hombre apodado en internet como Lord Pistolas fue identificado por sus vecinos como Kevin “N”, y las autoridades capitalinas realizaron un cateo en su domicilio ubicado en la colonia Xoco, en donde ya no se encontraba.

Peritos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y de la Guardia Nacional, acudieron al domicilio ubicado en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez, para realizar un cateo, de acuerdo con la información que se conoce hasta el momento.

Fue durante la noche del miércoles 11, y las primeras horas del 12 de noviembre, cuando las autoridades capitalina acudieron al domicilio ubicado en Rinconada Del Valle para resguardar el área para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes de N+ Foro, del interior del domicilio en el que reside el sujeto que amenazó con un arma de fuego a un repartidor, se retiraron dos bolsas grandes de plástico.

Autoridades realizaron un cateo en la casa del sujeto que amenazó a un repartidor en la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. #LasNoticiasDeFORO con @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/WxaX3Jejt7 pic.twitter.com/PT9ar4BucB — N+ FORO (@nmasforo) November 12, 2026

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han brindado información sobre el contenido que tienen las bolsas o del resultado del cateo, y también se desconoce el paradero actual de Kevin “N”, quien es buscado por los vecinos de la alcaldía.

Por medio de redes sociales se publicó un video en el que se puede ver a elementos de Seguridad cerca del domicilio en donde fue ubicado Kevin “N”, y los internautas señalan que presuntamente se trata de una escolta especial para el señalado por amenazas de muerte.

Así la seguridad para #LordPistolas #LordLargate en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. ¿Vendrá incluida en el paquete «ciudadano de a pie» o será la versión prémium «contactos importantes»? Uno aquí, sin saber si necesita contratar seguridad o actualizar su agenda de… pic.twitter.com/86qH5RHGqw — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) November 11, 2026

¿Qué hizo Lord Pistolas?

Kevin “N”, el ahora conocido como Lord Pistolas, es un hombre que ganó notoriedad en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que este amenaza con arma de fuego a un repartidor de aplicación.

“Yo sé lo que te digo, lárgate. Donde te vuelva a ver te mato hijo de la ..., es más, ven, pídele una disculpa primero” dice el hombre que portaba un arma de fuego en mano mientras continuaba gritándole al repartidor que se retiraba del lugar.

Tras la denuncia realizada en redes sociales, un grupo de repartidores se manifestó fuera del domicilio de Kevin “N”, y la alcaldía Benito Juárez solicitó la intervención de la Fiscalía.

🚨 Denunciamos un reporte de amenaza con arma de fuego contra un repartidor en Rinconada del Valle, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.



Ya no entremos a dejar pedidos ahí, entreguemos afuera y que el vigilante que es un mamón sirva para algo en lugar de sentirse patrón de… pic.twitter.com/zol5YtKv1T — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) November 10, 2026

“Ante los hechos recientes, la alcaldía Benito Juárez hace un llamado a dirimir por las vías legales e institucionales cualquier diferencia, e inconformidad, presentando las denuncias correspondientes y solicita la intervención de las autoridades para resolverlas” se lee en el comunicado.

Hicieron un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar los hechos, y de ser necesario “determinar si existen delitos para deslindar las responsabilidades que correspondan”.

Comunicado de la alcaldía Benito Juárez ı Foto: Redes Sociales

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