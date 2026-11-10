En la alcaldía Benito Juárez

Repartidores bloquean Eje 8 Sur en CDMX tras amenazas contra uno de sus compañeros

Los trabajadores de aplicaciones exigieron una disculpa luego de que uno de sus compañeros fuera amenazado con un arma de fuego por un vecino de la colonia Del Valle

Bloquean Eje 8 Sur por amenazas contra repartidor y causan daños en inmueble
Bloquean Eje 8 Sur por amenazas contra repartidor y causan daños en inmueble Foto: Captura de pantalla
Por:
Mariana Salazar Lozada

Repartidores por aplicación bloquearon Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, para exigir una disculpa por presuntas amenazas con un arma de fuego que uno de sus compañeros recibió el lunes 9 de noviembre.

Durante la protesta, algunos manifestantes derribaron la puerta de acceso de una unidad habitacional y causaron destrozos en una caseta de vigilancia.

La movilización ocurrió luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a un hombre amenazar a un repartidor mientras aparentemente sostiene un arma de fuego.

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MSL

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