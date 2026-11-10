Repartidores bloquean Eje 8 Sur en CDMX tras amenazas contra uno de sus compañeros

Bloquean Eje 8 Sur por amenazas contra repartidor y causan daños en inmueble

Repartidores por aplicación bloquearon Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, para exigir una disculpa por presuntas amenazas con un arma de fuego que uno de sus compañeros recibió el lunes 9 de noviembre.

Durante la protesta, algunos manifestantes derribaron la puerta de acceso de una unidad habitacional y causaron destrozos en una caseta de vigilancia.

La movilización ocurrió luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a un hombre amenazar a un repartidor mientras aparentemente sostiene un arma de fuego.

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🔴 #ÚLTIMAHORA REPARTIDORES ENCABRONADOS



¡Caos vial en la CDMX! Repartidores por aplicación mantienen bloqueado el cruce de Eje 8 Sur y Avenida Universidad tras denunciar agresiones y amenazas contra un compañero durante una entrega. 🛵⚠️🚧 #CDMX #Repartidores pic.twitter.com/wMIgcwLpoP — Alerta Ciudadana (@C4_comunidad) November 11, 2026

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MSL