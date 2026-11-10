CDMX invierte 3 mil mdp en tecnología para optimizar la red de agua

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del Sistema Integral de Telemetría, Automatización y Gestión Operativa del Agua desde el histórico Centro de Mando Condesa, una instalación de 1931 que regula 21 millones de litros de agua cada hora. Acompañada por el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, y el subsecretario de Operación de la Infraestructura Hidráulica, Ricardo Munguía, la mandataria destacó que la modernización tecnológica permite medir mejor para distribuir mejor y optimizar el recurso sin recurrir a la sobreexplotación del subsuelo.

Durante el informe, la titular del Ejecutivo local detalló que el crecimiento del 645 por ciento en la capacidad de monitoreo se refleja en la instalación de más de 4 mil 175 registros tecnológicos, destacando el salto en la red secundaria —próxima a los hogares— de 45 a más de 3 mil 050 sensores de presión y flujo.

El Centro de Mando Condesa, instalación operativa desde 1931, regula 21 millones de litros de agua por hora. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, se automatizaron 286 pozos (alcanzando 452 con medidores de presión de los 975 pozos totales que abastecen a la capital), reduciendo los tiempos de respuesta ante fallas de horas a solo 15 minutos, y se desplegaron los primeros 60 sensores de calidad del agua para medir parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Al respecto, Brugada Molina resaltó el impacto de estas acciones: ”Lo más difícil que es obtener agua nueva, o sea agua que se puede distribuir, ya lo logramos. Este es un ejemplo concreto: son 1 mil 800 litros de agua por segundo más”.

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En materia de drenaje y prevención de inundaciones, la plataforma conecta la información del C5 del Agua con más de 100 pluviómetros, un radar meteorológico, sensores en pasos a desnivel y lumbreras del drenaje profundo, operando compuertas y plantas de bombeo a distancia.

Autoridades capitalinas supervisan el monitoreo en tiempo real de la red hídrica conectados al C5 del Agua. ı Foto: Gobierno CDMX

Las autoridades resaltaron que los reportes de la línea H2O a través de LOCATEL (55 5658 1111) se canalizan a 59 puntos de guardia estratégicos en las 16 alcaldías. Asimismo, se anunció la meta histórica para 2027 de atender 30 mil fugas de agua potable anuales, dentro de una ruta progresiva para intervenir 100 mil fugas. Adicionalmente, se precisó que el Sistema Cutzamala registra un 96 por ciento de almacenamiento con 748 millones 500 mil metros cúbicos de agua como reserva estratégica.

El gobierno capitalino refuerza la atención de fugas y monitoreo de pozos con tecnología de telemetría y automatización. ı Foto: Gobierno CDMX

Finalmente, la Jefa de Gobierno adelantó la próxima presentación pública de una plataforma digital interactiva que transparenta un paquete global de 635 obras y acciones en materia hidráulica con geolocalización, fotografías e indicadores de avance. ”La transformación estructural de nuestra ciudad se refleja en que hoy tenemos 645 por ciento más de ojos sobre nuestra infraestructura hidráulica (...) Más agua, gracias a la atención a fugas, a la eficiencia sin explotar pozos y sin traer agua de fuera de la ciudad”, concluyó la mandataria.

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