Bloqueo en Puebla

Rosario Robles denuncia despojo violento a su hija durante bloqueo en vía de Puebla

Rosario Robles denunció que bajaron con violencia a su hija de un auto durante un bloqueo con quema de vehículos en la zona de San Miguel Xoxtla

Rosario Robles acusa violencia contra su hija durante bloqueo en la México-Puebla
Rosario Robles acusa violencia contra su hija durante bloqueo en la México-Puebla Foto: Cuartoscuro/Especial..
Por:
La Razón Online

Un cierre total en ambos sentidos de la autopista México-Puebla derivó en actos de violencia y la quema de vehículos a la altura del kilómetro 108, en la zona de San Miguel Xoxtla. Entre los afectados se encuentra Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria Rosario Robles, quien denunció que la joven fue despojada violentamente de su automóvil por manifestantes desplegados en el punto.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Rosario Robles hizo pública la agresión de la que fue víctima su hija en medio de las protestas viales.

“Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazo”, acusó en la plataforma propiedad de Elon Musk.

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Junto con la denuncia pública, la exsecretaria de Estado compartió imágenes fotográficas que muestran una densa columna de humo negro elevándose en la vialidad, provocada por el incendio de las unidades sobre la vía rápida.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el suceso, el bloqueo total del flujo vehicular y la presencia de manifestantes responden a la exigencia de destitución del director del Centro Penitenciario de San Miguel, ubicado en el estado de Puebla.

El incidente mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos de la importante vía de comunicación a la altura de San Miguel Xoxtla, mientras automovilistas y transporte de carga permanecen varados en la zona debido al incendio de vehículos y el cierre operativo.

Las afectaciones a la movilidad y los actos de violencia reportados en el tramo carretero generaron la movilización de cuerpos de atención, en tanto se aguarda el reporte oficial sobre la situación de seguridad y el restablecimiento del tránsito vehicular.

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JVR

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