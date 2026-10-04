Buscan a sospechosos

Ataque directo deja un muerto en la alcaldía Álvaro Obregón; SSC reporta dos mujeres lesionadas

Agresión ocurrió sobre la calzada de las Águilas; responsables se hicieron pasar por repartidores por aplicación

Ataque armado sobre la calzada de Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, el 4 de octubre de 2026.
Ataque armado sobre la calzada de Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, el 4 de octubre de 2026. Foto: @SSC_CDMX / @antonioaranda_
Por:
César Huerta

Una persona fue asesinada y otras dos resultaron heridas durante un ataque armado registrado este domingo en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que la agresión ocurrió sobre la calzada de las Águilas, a la altura de la colonia Lomas de Axomiatla, donde personas armadas dispararon al conductor de un automóvil particular.

Durante el ataque directo dos mujeres también resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, aunque se desconoce su estado de salud.

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De acuerdo con una fotografía compartida por la SSC, los posibles responsables, quienes se hicieron pasar por repartidores por aplicación, escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran el perímetro acordonado por policías, así como el automóvil, un Volkswagen Virtus rojo que, tras la agresión, impactó contra un árbol y quedó sobre la acera, frente a una vivienda marcada con el número 1839.

“Personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia para ubicar y localizar a los posibles responsables”, agregó la corporación en la red social X.

Reportes extraoficiales identificaron a una de las mujeres lesionadas como Débora Sáenz Saldivar, exdirectora del FIDEIMSS y fundadora de la fundación MARIA, organización que, de acuerdo con su sitio web, busca “contribuir a que cada mujer pueda vivir libre de miedo, promoviendo su empoderamiento a través del deporte, la autodefensa, el acompañamiento psicológico y el acceso a orientación legal”.

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cehr

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