Este jueves, el Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México, reveló que busca aprobar el Plan general de Desarrollo 2025 – 2045 antes del 15 de diciembre, sin embargo, pese a que el documento se someterá a consulta pública, el diputados del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que esta podría ser una simulación.

En conferencia de prensa al interior del Congreso capitalino, la Diputada morenista, Xóchitl Bravo Espinosa, confirmó lo anterior, ya que la aprobación del documento es de vital importancia para la capital del país y para otros programas de ordenamiento a nivel local.

“Sí tenemos pensado sacarlo en este periodo de sesiones ¿por qué? Porque es muy importante para la Ciudad tener ya el Plan General de Desarrollo, porque de ahí se desprende el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas de las alcaldías porque actualmente los programas de gobierno de las alcaldías y la Jefatura de Gobierno son provisionales porque no hay un PGD”, expuso la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena a nivel local.

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👀 Desliza para revivir los momentos clave de la conferencia de prensa sobre el Plan General de Desarrollo (PGD) en el Congreso de la Ciudad de México.



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Previo a esta aprobación, legisladores guinda también confirmaron que habrá un breve periodo de consulta tanto virtual, como de manera presencial, para que chilangas y chilangos discutan y elaboren propuestas en torno al contenido de dicho oficio.

“Si bien reconocemos que es complejo llegar a todos los rincones de la ciudad, estamos haciendo un esfuerzo importante para que desde lo digital, haya parlamento abierto”, dijo el Diputado local, quien además aclaró que este ejercicio será complementario a la realización de foros aprobados este miércoles por la Junta de Coordinación Política del recinto.

“En estos foros vamos a convocar también de manera sectorial para que todas las personas que pertenezcan o se consideren de distintos sectores, puedan acudir y poder manifestar cualquier tipo de aportación de qué van a hacer sobre el PGD”, aclaró el legislador.

Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local afirmó estar preocupada por posibles simulaciones democráticas al interior no solo de la nueva página web habilitada por Morena, sino también de los foros que formarán parte de un ejercicio de parlamento abierto.

“Tampoco queremos una simulación ni tampoco estamos dispuestos a aceptar un albazo en el Congreso de la Ciudad de México. Porque Morena quiere aprobar el dictamen el 11 de diciembre, pero la ley nos establece o nos da el beneficio de tener hasta 6 meses para aprobarlo. O sea, no estaríamos en falta si nosotros hacemos un ejercicio más largo, con más tiempo, con más fuerza”, cuestionó la Diputada local de Iztapalapa, Olivia de la Garza.

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MSL