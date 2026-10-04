Pipa pierde el control y se impacta contra panadería en Iztapalapa | VIDEO

Una pipa de agua perdió el control durante la madrugada de este domingo y terminó impactándose contra una sucursal de la Panadería La Esperanza, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, en la colonia Santa Bárbara, donde la unidad atravesó parte del camellón antes de terminar contra el establecimiento.

El impacto ocasionó daños principalmente en el área de rosticería de la panadería, por lo que elementos de los servicios de emergencia acudieron al sitio para atender el incidente y realizar las maniobras necesarias para retirar la unidad.

De acuerdo con los reportes disponibles, no se registraron personas lesionadas tras el choque. La pipa tenía una capacidad de 40 mil litros y, al momento del accidente, se encontraba vacía.

Servicios de emergencia laboran en Calzada Ermita iztapalapa y Av. Tláhuac, col. Santa Bárbara, @Alc_Iztapalapa, donde una pipa de agua con capacidad para 40,000 l (vacía), se impactó contra una panadería; sin lesionados.



Se solicitó apoyo a la #UGIRPC de la Alcaldía y a la… pic.twitter.com/yGDJpZcJQf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

¿Qué se sabe del conductor de la pipa?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y aseguraron al conductor de la unidad, quien fue atendido por personal de emergencia.

Reportes locales indican que el conductor de la unidad habría perdido el control luego de quedarse dormido al volante, mientras que otras versiones señalan que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y qué provocó que la pipa perdiera el control.

El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de los daños ocasionados al establecimiento.

Finalmente, el incidente fue atendido sin personas lesionadas, aunque el impacto provocó daños materiales en la panadería y movilizó a elementos de seguridad, bomberos y personal de Protección Civil.

En esta #madrugada una pipa de agua choca contra una panadería esto ocurrió en #Eje8sur y #Tlahuac en la alcaldía #Iztapalapa . El chófer refiere que se quedó dormido afortunadamente no hay lecionados pic.twitter.com/juDBPh1ZLG — Artemio Rabadan (@RabadanArt49571) October 4, 2026

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MSL