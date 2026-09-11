A 6 días del accidente

Menor herida en accidente con pirotecnia en Temascalcingo es trasladada a Texas

La paciente recibirá tratamiento especializado en Estados Unidos, mientras autoridades del Edomex mantienen seguimiento a las personas que continúan hospitalizadas

Por:
Claudia Arellano

A seis días del accidente con pirotecnia ocurrido el pasado 5 de septiembre en el municipio de Temascalcingo, una menor de edad que resultó gravemente lesionada fue trasladada al Hospital Shriners para Niños, en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde recibirá atención especializada para el tratamiento de sus quemaduras.

La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, informó que el traslado de la menor tiene como principal objetivo que reciba rehabilitación funcional y estética especializada.

La funcionaria señaló que su estado de salud se mantiene grave, pero estable, debido a la superficie corporal afectada por las quemaduras.

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Antes de ser trasladada a Estados Unidos, la menor recibió atención de urgencia en el Hospital General de Atlacomulco. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones, fue canalizada al área especializada en pacientes con quemaduras del Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”.

De acuerdo con el corte oficial, un total de 73 personas que resultaron afectadas por el accidente ya fueron dadas de alta, mientras que otras ocho permanecen hospitalizadas y reciben atención médica en distintas instituciones del sector salud.

Los pacientes continúan bajo supervisión médica en:

  • Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”.
  • Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”.
  • Hospital General de Atlacomulco.
  • Centro Médico de Toluca.
  • Hospital Materno Infantil del ISSEMYM.
  • Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS.

La Secretaría de Salud del Estado de México reiteró que la hospitalización, los traslados y los tratamientos médicos derivados del accidente se proporcionan de manera gratuita a las familias afectadas.

El incidente ocurrió el 5 de septiembre en Temascalcingo y dejó decenas de personas lesionadas, principalmente por quemaduras, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento médico de los pacientes que permanecen hospitalizados.

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MSL

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