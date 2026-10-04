Detienen a seis por narcomenudeo en CDMX; aseguran drogas, armas y 43 cartuchos

Seis personas quedaron detenidas tras diversos cateos en inmuebles de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en donde autoridades federales aseguraron 721 dosis de diferentes drogas, entre las que había al menos 2.5 kilogramos de presunta marihuana, dos armas de fuego, 43 cartuchos y teléfonos celulares.

El operativo ocurrió el 2 de octubre con participación de personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, que ejecutó las órdenes judiciales en distintos puntos de la capital del país.

La mayor cantidad de arrestos se registró en un hotel de avenida Revolución, colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez.

En ese punto los agentes capturaron a dos hombres y una mujer, además de localizar 150 dosis y una bolsa de hierba verde con características similares a la marihuana, 117 envoltorios de una sustancia semejante a la cocaína, cinco porciones con características de cristal y tres teléfonos celulares.

#Importante l Como resultado del trabajo coordinado entre la @SSC_CDMX, la @FiscaliaCDMX y el @GabSeguridadMX, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx, donde se detuvo a cuatro hombres y dos mujeres en posesión de más de… pic.twitter.com/Q8pxMpNVnM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 1, 2026

Otro hombre quedó bajo custodia en una segunda habitación del mismo establecimiento. En ese punto, las autoridades localizaron 96 dosis con características de marihuana y 99 de una sustancia similar a la cocaína.

Mientras tanto, un hombre y una mujer resultaron detenidos durante otra diligencia en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. El personal aseguró 180 dosis y dos bolsas con aproximadamente 500 gramos cada una de hierba verde con características de marihuana, además de 74 porciones de sustancia sólida cristalina.

Por separado, un cateo en un inmueble de San Juan de Aragón Segunda Sección, en Gustavo A. Madero, permitió localizar tres bolsas de presunta marihuana de aproximadamente 500 gramos cada una, un arma larga, 40 cartuchos de distintos calibres y una pistola con cargador abastecido con tres municiones. Las autoridades también aseguraron la propiedad.

Las seis personas capturadas y los indicios localizados en todos los cateos quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.

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MSL