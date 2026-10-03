Detienen a Jorge Lara, presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, y a exedil Alexis Nucamendi

Jorge Lorenzo Lara, presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, y el expresidente municipal, Alexis Nucamendi, fueron detenidos por fuerzas federales.

Así se dio a conocer este sábado a través de las fichas del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se especifica que la detención ocurrió la madrugada del sábado en territorio de ese municipio.

De acuerdo con la ficha del RND, la detención se ejecutó por la Policía Ministerial y de Investigación y se encuentran a disposición del juez local en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa y Cintalapa. Su estado actual es “en traslado”.

🚨 #Ahora | Detienen al alcalde morenista de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, así como al exalcalde del municipio Alexis Nucamendi Gómez.



De acuerdo con los primeros reportes, fuerzas estatales y federales mantienen un operativo en el municipio.



📹@GabyCoutino | 📄 RND pic.twitter.com/Q4ZjkZjpfb — Azucena Uresti (@azucenau) October 3, 2026

La detención se dio a conocer por el RND, pero ni autoridades federales ni estatales han dado a conocer más información sobre la doble detención.

El reporte de la captura ocurre después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez, por presuntos vínculos criminales.

Jorge Lara informó la implementación del Mando Único en Suchiapa

Apenas ayer, el Ayuntamiento de Suchiapa, encabezado por Jorge Lara, informó que había ordenado la implementación del Mando Único en Suchiapa bajo la dirección del Comandante David Sánchez.

A través de un comunicado, explicó que el Mando Único une “las voluntades de los tres niveles de gobierno para asegurar la armonía, la paz y el bienestar de todas las familias suchiapanecas”.

“Esta estrategia nos permitirá operar con mayor articulación, táctica e inteligencia parcial”, se lee en el comunicado.

El Ayuntamiento de Suchiapa no ha emitido alguna comunicación referente a la detención del presidente municipal Jorge Lara.

am