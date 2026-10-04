Brugada reporta nivel más bajo de homicidios en CDMX en 30 años; garantiza justicia para familias buscadoras

Clara Brugada se refirió al homicidio de sus colaboradores Ximena y José y aseguró que no habrá impunidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la Ciudad de México actualmente goza de su nivel de homicidios más bajo en 30 años , y que durante los últimos cuatro meses, de manera consecutiva, se ha mantenido este delito en mínimos históricos.

Durante su Asamblea Informativa de rendición de cuentas a dos años de Gobierno, Brugada Molina destacó que, desde el inicio de su administración, los delitos de alto impacto han registrado una disminución de 24 por ciento. El robo de vehículo se redujo 40 por ciento mientras que junio, julio, agosto y septiembre de 2026 registraron mínimos históricos en el delito de homicidio.

Brugada Molina destacó que estos resultados se atribuyen al trabajo conjunto del Gabinete de Construcción de Paz, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, C5, ADIP, Protección Civil, Consejería Jurídica y Participación Ciudadana.

Asimismo, reconoció la participación del Gobierno de México, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Sedena y Marina, así como de la Fiscalía General de Justicia.

CDMX es la “ciudad más videovigilada de América”, asegura Brugada

Clara Brugada destacó que parte de los resultados en seguridad responden al esfuerzo que ha hecho su Gobierno por mejorar las capacidades de los cuerpos policiales y de vigilancia.

En este sentido, destacó que el Gobierno capitalino adquirió tres mil 500 patrullas nuevas, además de que el número de videocámaras aumentó 50 por ciento, de forma que la capital ahora cuenta con más de 120 mil videocámaras.

“Ya somos la ciudad más videovigilada de América”, destacó la mandataria capitalina.

Promete justicia para familias buscadoras y para Ximena y José

En otro tema, la jefa de Gobierno se refirió a las familias que exigen la localización de sus familiares desaparecidos, y que encabezan diversas manifestaciones en la Ciudad de México. Al respecto, aseguró que las desapariciones son “una herida abierta desde hace décadas” y que no dejará de acompañarlos hasta encontrar a sus seres queridos.

En este sentido, destacó que se instaló un Gabinete Metropolitano para coordinar las labores de búsqueda y evitar que las investigaciones tengan límites territoriales. También, enfatizó la creación de un Centro Integral de Atención para evitar que las familias tengan que acudir de una oficina a otra para buscar apoyo.

En tanto, anunció que la Fiscalía incorporará 100 nuevos policías investigadores y 50 nuevos agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, Clara Brugada se refirió al homicidio de sus colaboradores, Ximena y José, ocurrido hace más de un año, y aseguró que no habrá impunidad por este caso, por el cual, recordó, ya hay personas detenidas.

am