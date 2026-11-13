Solicitan a Brugada reforzar la defensa animal en Xochimilco

Activistas de la alcaldía Xochimilco entregaron un oficio al equipo particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para atender la ola de presuntos envenenamientos que habría ocurrido en la zona de La Brecha y que habría cobrado la vida de 38 perros, gatos, cacomixtles, entre otras especies.

El documento, al cual La Razón tuvo acceso, señala múltiples áreas de oportunidad que, desde el punto de vista de Karina Cortés, activista del colectivo Comunidad Pro Canina, deben atenderse a la brevedad para mitigar la problemática que, según personas afectadas, ha ocurrido desde hace varios años.

Entre estos tópicos están la realización de campañas de prevención del delito, medidas de concientización, el fortalecimiento de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, la instalación de puntos para realizar necropsias en las 16 alcaldías capitalinas, mejor capacitación a ministerios públicos sobre la recepción y manejo de denuncias por animales, entre otros.

“En lo referente a los casos recientes de envenenamientos adjuntamos la nota informativa que resume los resultados de la reunión de diálogo con Corenadr, en San Luis Tlaxialtemalco, acordando con ellos trabajo en concientización hacia los productores de plantas sobre la vida y respeto hacia los seres sintientes. Sin embargo, estas acciones son apenas superficiales a los que se requieren para atender los puntos de oportunidad que se han detectado”, se lee en el documento dirigido a Brugada Molina, quien atendió a la activista.

Sobre la situación, el pasado miércoles la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, llamó a quienes a denunciar ante las autoridades cualquier otro caso.

En entrevista, la funcionaria local dijo que su dependencia no contaba con reportes sobre esta serie de casos, pese a que la zona es constantemente monitoreada por persona de Sedema.

“Pusimos carteles en toda esa zona, pusimos lonas, pues de manera preventiva, especificando que intoxicar, envenenar a algún animal es un delito”, agregó.