Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México alberga cuatro marchas y seis concentraciones este viernes 13 de noviembre. Entre las más destacadas se encuentra una protesta de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo para exigir fin a la violencia y expulsión de los grupos porriles de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Otra manifestación destacada para este viernes es una caminata y velada de catrinas por prte de colectivos no binarie para recordar al magistrade Jesús Ociel a tres años de su muerte.

Fotografía de archivo de una marcha de colectivos no binarie. ı Foto: Cuartoscuro

La marcha de los estudiantes de CCH irá desde la escultura “Los Bigotes” del Circuito Escolar e Investigación Científica hasta la Torre de Rectoría, ambos en Ciudad Universitaria, desde las 08:30 horas. La de colectivos no binarie irá desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, a partir de las 16:00 horas.

¿Qué otras marchas y bloqueos hay en CDMX HOY viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este viernes 13 de noviembre se prevén cuatro marchas, seis concentraciones y dos citas.

Marchas

HACIENDO COMUNIDAD EN TLALPAN : Se manifestarán en contra del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana en Calle 4ª. Oriente y 1ª. Norte, Col. Isidro Fabela, Alc. Tlalpan a las 08:30 con destino a la Casa de la Cultura de Tlalpan (Camino Sta. Teresa y Av. Zacatepetl, Col. Bosque del Pedregal, Alc. Tlalpan). (Nota: Aforo de 250 personas; con el apoyo de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán y Totalmente Carrasco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL VALLEJO : Exigen mayor seguridad y un alto a los grupos porriles en la escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 12:00 con destino a la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria. (Nota: No se descarta bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur y apoyo de otros planteles del CCH; aforo de 200 personas) .

LA COMUNA 4:20 : Realizarán una “caminata cannábica” por la regulación integral y respeto a derechos desde la Estación “Hidalgo” (Líneas 2 y 3 del Metro), Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a la Plaza Cándido Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Lorenzo Boturini, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: Posible suma de otras organizaciones en defensa del uso lúdico y medicinal; aforo de 150 personas) .

FURIA NO BINARIE DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA: Realizarán caminata y velada de catrinas a tres años del fallecimiento del primer magistrade no binario para exigir investigación de discursos de odio en el Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00 con destino a la Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo. (Nota: Aforo de 200 personas; con el respaldo de colectivos trans y no binarios).

Concentraciones

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS : Realizarán la primera jornada regional de búsqueda en Huitzilac, Morelos, concentrándose en la Estación “Chabacano” (Av. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) a las 06:30 y en la Estación “Ermita” (Calz. de Tlalpan, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez) a las 07:00. (Nota: No se descarta afectación de vialidades; aforo de 60 personas) .

EL CAPITÁN AHUIZOTE : Se concentrarán para acudir en apoyo a la marcha del CCH Vallejo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur (Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán) a las 11:00. (Nota: Posible afectación vial; aforo de 80 personas) .

REPARTIDORES UNIDOS DE MÉXICO : Protestarán contra las nuevas disposiciones para motocicletas de reparto, prohibición de pasajeros y cobro del 2% en puntos por definir en diferentes alcaldías a las 11:00. (Nota: Se prevé afectación de vialidades y posible adhesión de otros grupos de repartidores; aforo de 200 personas) .

JUBILADOS PIE DE LUCHA NACIONAL : Exigen un fallo definitivo sobre amparos de devolución de ahorros de Afores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 08:00. (Nota: No se descarta arribo de autobuses, instalación de plantón y afectación vial; aforo de 350 personas) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Protestarán en rechazo a una inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el Refugio Franciscano, A.C. (Carr. México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa) a las 11:00. (Nota: Posible afectación vial y apoyo de organizaciones animalistas; aforo de 50 personas) .

TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Protestarán contra actos de represión y en apoyo a trabajadora sancionada en la Delegación Sur del IMSS (Torres Adalid No. 1305, Col. Narvarte Oriente, Alc. Benito Juárez) a las 12:00. (Nota: Posible afectación de vialidades; aforo de 100 personas).

Citas Agendadas

ANTORCHA CAMPESINA DE TLÁHUAC : Denuncian amenazas de desalojo y clausura en viviendas del predio “Los Pozos”, acudiendo a la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Aforo de 40 personas) .

DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO: Exige la restitución de su finiquito y pensión jubilatoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Aforo de 5 personas).

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