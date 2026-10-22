¿Quién es Dasha Yunhuet, la alumna del CCH Oriente que fue reportada como desaparecida en CDMX?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda para la localización de la estudiante del CCH Oriente, Dasha Yunhuet Vázquez Castro. Conoce quién es.

¿Quién es Dasha Yunhuet?

Dasha Yunhuet Vázquez Castro es una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La joven de 18 años de edad fue reportada como desaparecida, tras ser vista por última vez el pasado 16 de octubre de 2026 en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

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De acuerdo con el boletín emitido por las autoridades, la estudiante mide 1.63 metros de estatura.

Además, la ficha detalla que cuenta con un lunar entre las cejas, una marca oscura en forma de rombo en la clavícula izquierda y una cicatriz en la mano derecha.

Ficha de búsqueda de Dasha Yunhuet emitida por la FGJCDMX tras su reporte en Iztapalapa. ı Foto: Especial.

Localización y confirmación de la estudiante

Agentes de la Policía de Investigación de la FGJCDMX localizaron a la estudiante en el estado de Nuevo León.

Tras su ubicación, la propia alumna envió una fotografía que sirvió como prueba de vida ante las autoridades capitalinas.

En la imagen, la joven sostiene una nota manuscrita donde la estudiante afirma: “No fui víctima de ningún delito” y “Mi desaparición fue voluntaria”.

En redes sociales comenzaron a circular versiones de que Dasha Yunhuet no quiere regresar con su familia.

Situación legal de la investigación

Debido a que la joven ya cuenta con la mayoría de edad, las instituciones públicas no tienen atribuciones jurídicas para obligarla a regresar con sus familiares.

Por ello, ni la fiscalía capitalina ni la comisión de búsqueda pueden forzar el retorno de la estudiante.

Para reportar casos similares, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas oficiales de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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JVR