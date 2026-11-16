Reacción de la DEA 

Y fue la DEA la que ayer reaccionó a la muerte del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, quien además de haber sido uno de los capos más relevantes del narcotráfico —creó el Cártel de Guadalajara, del que se desprendieron otros que durante casi medio siglo han asolado al país—, fue uno de los señalados por el gobierno de Estados Unidos del asesinato del agente Enrique Camarena. El director de la Administración para el Control de las Drogas, Terry Cole, escribió ayer: “El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas. El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”.