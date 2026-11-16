Discrepancias morenistas

Señalan que en la 4T las diferencias por la coordinación de Michoacán —o la virtual candidatura a la gubernatura— siguen dando de qué hablar. Y es que uno de sus aspirantes, el senador con licencia Raúl Morón, volvió a asegurar que hay un acuerdo para repetir la encuesta que definirá quién encabezará al partido en 2027, incluso con fecha límite para la última semana de noviembre. El detalle es que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, sostiene que el proceso interno ya concluyó, con Carlos Torres Piña como coordinador estatal de Morena. Desde un mitin en Morelia, Morón insistió en que nunca se levantaron las mediciones que, supuestamente, respaldaron esa designación y hasta denunció que hay simpatizantes que temen acudir a sus reuniones por posibles represalias. Así que, cuando desde la dirigencia de Morena se da por cerrado el proceso, otros siguen esperando que apenas comience la encuesta. ¿Cuál será la intención? Atentos.