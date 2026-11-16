Informe y movilización

Redondo, nos comentan, le salió el Segundo informe de Gobierno al alcalde Giovani Gutiérrez —de su segunda administración porque, como se sabe, hace dos años fue reelecto—. Entre quienes asistieron nos cuentan que además del ejercicio propiamente de rendición de cuentas, en el acto se dio una muestra de fuerza en territorio al convocar a unas 50 mil personas al Estadio Banorte. Nos aseguran que no se tiene un referente en el pasado sobre una presencia masiva a este tipo de eventos de esa dimensión, al grado de que hay quien compara ese trabajo de calle y estructura con el del PRI de Coahuila. Es sabido que Gutiérrez Aguilar, de Coyoacán, junto con los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, son los que suelen garantizar resultados y votos a Acción Nacional y las fuerzas opositoras con las que hace alianza. Por lo pronto, el que pudo constatar lo anterior fue Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, quien estuvo en el acto. Ahí el dato.