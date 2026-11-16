Chalecos guinda vs. chalecos guinda

Sorpresa, nos comentan, la que se podrían llevar quienes vean de bote pronto un video que circula en las redes. Y es que resulta que en las imágenes se ve a militantes de Morena, a los que se les puede identificar, porque traen su chaleco guinda, lanzándose al choque contra un grupo de personas que también los confronta al pie de un inmueble en Ciudad Juárez. El video grabado el sábado avanza y lo que se aprecia entonces es que estos últimos son también seguidores de Morena. Y pues resulta que se ha informado que se trataría de afines a Andrea Chávez, coordinadora municipal y, a la postre, candidata a la presidencia municipal de Juárez, peleando con afines a Cruz Pérez. Y que el sitio donde ocurre la confrontación es un lugar al que acudió el sábado la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en el que elogió al coordinador estatal, a quien se postulará como candidato a gobernador, Cruz Pérez. También declaró que las encuestas ya definieron en 17 estados. Ahí el dato.