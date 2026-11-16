Mala salida de Indira

Nos cuentan que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, no tuvo precisamente una salida discreta del palenque de la Feria de Colima, donde acudió a disfrutar del concierto de Yuridia. Y es que, cuando las luces del recinto ya estaban encendidas y la mandataria se dirigía hacia la salida, decenas de asistentes comenzaron a abuchearla y a lanzar consignas de “¡fuera Morena!”, mientras elementos de seguridad la acompañaban por las gradas. El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa cómo las rechiflas continuaron hasta que la gobernadora abandonó el lugar. Así que, por lo visto, el espectáculo no terminó cuando Yuridia dejó el escenario. Dicen por ahí que esta forma de Indira de dejar el recinto ferial puede ser un fuerte indicador de cómo va dejando también su administración de cara a la renovación de la gubernatura el año próximo. Pendientes.