México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de países libres de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que la actual transmisión de la enfermedad tiene un carácter endémico en sus territorios.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que esta decisión representa un retroceso en los esfuerzos sanitarios de la región para erradicar el virus, ante la persistencia de los contagios.

“Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes”, señaló.

La pérdida de esta certificación implica que los países dejaron de cumplir con los criterios epidemiológicos para mantener la eliminación del sarampión, debido a la continuidad de las cadenas de transmisión.

Ante este escenario, la OPS llamó a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, vacunación y control de brotes para frenar la propagación de la enfermedad y recuperar el estatus sanitario.

🚨#Ahora | México, Estados Unidos y Bolivia pierden su estatus de países libres de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión responde al carácter endémico de la actual ola de contagios, lo que… pic.twitter.com/X1lSWy16N5 — Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026

Es “totalmente factible” que México quede libre de brote, afirma gobierno

La Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional afirmó que los casos de sarampión han disminuido alrededor de 90 por ciento en las últimas semanas, en comparación con el pico que el brote de esta enfermedad registró a inicios de este año.

El subsecretario ⁠Rafael Valdés Vázquez expuso durante la conferencia presidencial que el punto más alto fueron mil 314 casos en febrero de este 2026; desde entonces se observó una consecutiva tendencia a la baja que ha llevado a que en las últimas 12 semanas se observen 90 por ciento menos casos en comparación con el periodo agudo de este brote.

Actualmente sólo se tienen 14 casos activos, sólo en los estados de Chiapas y Quintana Roo, lo cual, dijo, es resultado de la campaña de vacunación, con la que ya se aplicaron hasta ahora 40.9 millones de dosis y que ya llevó a una cobertura del 90 por ciento.

Aunque Vázquez comentó que todavía no se puede declarar la erradicación del brote, se ve factible que el país quede libre hacia la segunda mitad del próximo año.

“Hemos logrado en poco tiempo per enfilarnos hacia el cierre del brote. Esperamos lograrlo hacia el segundo semestre del 2027 y de ahí lograr 1 año sin tener transmisión local de sarampión y poder recuperar a México libre de sarampión, lo cual es totalmente factible”, declaró.

Rafael Ricardo Valdez Vázquez, Subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud ı Foto: Cuartoscuro

Expuso que de los más de 133 millones de mexicanos, los casos de sarampión apenas llegaron a 20 mil 601 personas entre 2025 y 2026, a pesar de ser una enfermedad de fácil transmisión.

Esta aplicación se consiguió con 12 mil 648 bloqueos vacunales; 18 mil 953 barridos documentados; más de 21 mil puestos de vacunación.

Recordó que la estrategia nacional de vacunación consistió en tres “piezas”: la inmunización a los casi 41 millones de mexicanos; vigilar, encontrar y confirmar con inmediatez los casos y actuar en coordinación entre instituciones y los diferentes niveles de gobierno.

Para continuar con esta estrategia se cuentan con casi 11 millones de dosis disponibles para su aplicación de manera gratuita a la población.

Recordó que la dosis cero se debe de aplicar entre los seis y 11 meses de nacido; la primera, a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, mientras que para la población infantil en rezago se puede suministrar de los 2 a 9 años, mientras que para edades posteriores y adultos es de los 10 a 49 años.

Con este escenario, el siguiente plan constará de dos fases para pasar del control hacia el cierre del brote, en donde se priorizará a los grupos más vulnerables.

Destacó que entre los 18 países de la región con transmisión activa, México es el segundo que registra los indicadores más bajos.

El subsecretario comentó que hay un operativo especial de salud para las caravanas migrantes que llegan al sur del país, en donde recordó que Chiapas es uno de los estados con casos activos, junto a Guatemala.

En México se han aplicado 40.9 millones de dosis de vacunas contra el sarampión entre 2025 y 2026, informó Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud. pic.twitter.com/KBNb5Sg9cY — NMás (@nmas) November 17, 2026

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