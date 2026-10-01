Suman 50 muertes por sarampión desde 2025

México alcanzó 50 defunciones asociadas al sarampión desde el inicio del brote en 2025, de acuerdo con la actualización epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), mientras la transmisión de la enfermedad continúa activa en el país.

Con corte al 30 de septiembre de 2026, la dependencia confirmó un total acumulado de 20 mil 93 casos desde enero de 2025. De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, Chihuahua concentró 21 decesos; Zacatecas, ocho; Jalisco, cinco; Ciudad de México y Durango, cuatro; Veracruz, dos; mientras que Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, uno cada uno.

El último corte documentado, correspondiente al 22 de septiembre, registraba 49 fallecimientos y 19 mil 620 casos confirmados acumulados. Apenas el 17 de septiembre, Ssa contabilizaba 47 muertes y 19 mil 557 contagios desde enero de 2025, con presencia de casos en las 32 entidades. En ese corte, las defunciones se distribuían en 12 estados; Chihuahua concentraba 21, seguido de Zacatecas, Jalisco y Ciudad de México.

Para el 22 de septiembre, Zacatecas había aumentado a siete fallecimientos, mientras Chihuahua permanecía con 21, Jalisco con cinco y la Ciudad de México y Durango con cuatro cada uno. Los grupos con mayor número de contagios han sido niñas y niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve, mientras la incidencia más elevada se ha registrado entre menores de un año.

Al respecto, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que México necesita recuperar las coberturas de vacunación para restablecer la protección colectiva contra el sarampión, enfermedad que ha vuelto a representar un problema de salud pública después de años de mantenerse bajo control.

Señaló que el descenso en la inmunización infantil no es reciente y que desde años atrás existían advertencias sobre el riesgo de que el virus volviera a circular en el país. Sostuvo que lo anterior ha provocado una pérdida de la inmunidad de grupo y que, ante el repunte de casos, la respuesta principal debía centrarse en vacunar.