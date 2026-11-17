Cuervo Escalona, detrás de la extitular del INE, Guadalupe Taddei, el 7 de agosto de 2025.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con presuntas irregularidades en contrataciones de materiales y servicios electorales.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a partir del análisis de información financiera y corporativa, detectó indicios de un posible esquema de contrataciones con proveedoras del sector electoral, en el que presuntamente se habrían utilizado mecanismos para simular competencia y disponer indebidamente de los recursos públicos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, el exfuncionario habría participado en ese esquema y mantenido vínculos comerciales con compañías proveedoras, en algunas de las cuales habría sido apoderado legal.

El Tip: Las indagatorias apuntan a que Cuervo Escalona recibió 5 mdp en transferencias y depósitos en efectivo.

“Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades”, señaló.

La medida implica restricciones financieras previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros.

La inclusión ocurre después de que La Razón publicó ayer que Cuervo Escalona, quien ocupó esa dirección durante la presidencia de Lorenzo Córdova, aparece junto a César Rodríguez Ureña, representante legal de Corporativo ZEG, el 3 de marzo de 2023, abordando un taxi y luego un avión. Ureña se grabó después desde el Instituto Electoral de Coahuila y, cuatro días más tarde, el organismo otorgó a esa empresa un contrato por 69.4 millones de pesos para material electoral.

17 Personas del círculo cercano a Taddei han renunciado al INE

Además, la Secretaría de Hacienda aclaró que la medida es preventiva y precautoria, de carácter administrativo, y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incluidas, agregó, cuentan con medios de defensa y garantía de audiencia.

Cierran filas con extitular del INE tras señalamientos

Por Tania Gómez

Los exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, revelarán mañana un posicionamiento conjunto en respuesta a los señalamientos que buscan responsabilizar a Córdova por la crisis del órgano electoral, derivada del caso de presunta corrupción con proveedores que culminó con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

En paralelo, cerca de 600 académicos, investigadores, exautoridades electorales, juristas, políticos, periodistas e intelectuales de México y otros países suscribieron el pronunciamiento “Defensa del INE”, en el que expresaron su solidaridad con Córdova Vianello y cuestionaron las acusaciones difundidas en su contra desde el Gobierno federal, el Legislativo y otros actores políticos.

La defensa del exconsejero ocurre en medio de la controversia por la red de proveedores de materiales electorales vinculada a empresas de los hermanos Hernández Casillas, que obtuvo contratos millonarios en el instituto y en organismos electorales locales.

33 Renuncias acumula el órgano tras crisis por contratos

El Gobierno federal sostiene que las firmas acumularon más de dos mil millones de pesos en contratos en el INE y en 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y ha cuestionado la actuación de la administración anterior frente a la concentración de adjudicaciones.

Distintas versiones e informes derivados de las indagatorias sobre las licitaciones han buscado atribuir parte de la responsabilidad política y administrativa a Lorenzo Córdova, quien encabezó el instituto entre 2014 y 2023, por la consolidación de ese grupo empresarial durante esos nueve años.

Córdova ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una estrategia de distracción para desviar la atención de las irregularidades detectadas durante la gestión de Taddei. Sostiene que su administración fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el Órgano Interno de Control (OIC) sin que se acreditaran desvíos de recursos ni irregularidades graves como las que ahora se le atribuyen. Añade que las contrataciones de los organismos locales corresponden a instituciones autónomas y no dependen del INE.

Los firmantes cuestionaron que, desde posiciones de poder, se atribuyan presuntas irregularidades a Lorenzo Córdova sin que, afirmaron, existan pruebas que las sustenten.

“Nos preocupa que, cuando existen señalamientos graves que involucran a otros actores y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer, desde posiciones de poder se difundan acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova Vianello sin que exista evidencia alguna que las sustente”, expusieron.

Reconocieron su contribución a la democracia mexicana y su compromiso con la autonomía de las instituciones electorales. Advirtieron que los cuestionamientos alcanzan también a quienes han encabezado el INE y el IFE.

“El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto”, sostuvieron.

Además, llamaron a la Presidenta Sheinbaum, gobernadores, senadores y diputados a “detener las descalificaciones que menoscaban al INE”, y defendieron el derecho de Córdova a participar en el debate público sin intimidación. Reiteraron que la autonomía, capacidad técnica y credibilidad constituyen un patrimonio democrático que debe preservarse.

Entre los firmantes destacan figuras que han encabezado o integrado autoridades electorales: José Woldenberg, primer presidente del IFE con autonomía constitucional; Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE; María Marván Laborde, exconsejera presidenta provisional del IFE y exconsejera del INE; Jacqueline Peschard; Ciro Murayama, exconsejero del INE; Beatriz Claudia Zavala Pérez y Alejandra Latapí Renner. También suscribieron el exministro José Ramón Cossío Díaz; Javier Laynez Potisek, ministro en retiro; Diego Valadés, de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH; Leticia Bonifaz Alfonzo y Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral.

En el ámbito político aparecen el diputado federal Santiago Creel Miranda; Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI; Arturo Núñez Jiménez, exgobernador de Tabasco; Jesús Zambrano, exdirigente del PRD, y Demetrio Sodi de la Tijera. Del ámbito intelectual y periodístico: Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Raúl Trejo Delarbre, Ivonne Melgar, Diego Petersen Farah, Fernanda Familiar, Rafael Pérez Gay y Carlos Bravo Regidor.

Entre los académicos, Roger Bartra, Javier Aparicio, Arturo Espinosa Silis, Flavia Freidenberg, Mauricio Merino, Sergio López Ayllón, Adam Przeworski y Daniel Zovatto, además de especialistas de la UNAM, el CIDE, la UAM, el Cinvestav, El Colegio de México, el ITESO y universidades de Argentina, Colombia, Italia, España, Estados Unidos, Australia y Perú.