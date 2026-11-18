Personal de salud mantiene activa la campaña de inmunización con 30 mil vacunadores y brigadistas que forman parte de todo el sector público.

La Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (Ssa) afirmó que los casos de sarampión han disminuido alrededor de 90 por ciento en las últimas semanas, en comparación con el pico que el brote registró a inicios de este año.

El subsecretario Rafael Valdés Vázquez expuso durante la conferencia presidencial que el punto más alto fueron mil 314 casos en febrero de este 2026; desde entonces se observó una consecutiva tendencia a la baja que ha llevado a que en las últimas 12 semanas se observen 90 por ciento menos casos en comparación con el periodo agudo del brote.

Actualmente sólo se tienen 14 casos activos, en Chiapas y Quintana Roo, lo cual, dijo, es resultado de la campaña de vacunación, con la que ya se aplicaron hasta ahora 40.9 millones de dosis y que ya llevó a una cobertura del 90 por ciento.

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Aunque Vázquez comentó que todavía no se puede declarar la erradicación del brote, se ve factible que el país quede libre hacia la segunda mitad del próximo año.

Expuso que de los más de 133 millones de mexicanos, los casos de sarampión apenas llegaron a 20 mil 601 personas entre 2025 y 2026, a pesar de ser una enfermedad de fácil transmisión.

Esta aplicación se consiguió con 12 mil 648 bloqueos vacunales; 18 mil 953 barridos documentados; más de 21 mil puestos de vacunación. Recordó que la estrategia nacional de vacunación consistió en tres “piezas”: la inmunización a los casi 41 millones de mexicanos; vigilar, encontrar y confirmar con inmediatez los casos y actuar en coordinación entre instituciones y los diferentes niveles de gobierno.

Para continuar con esta estrategia se cuentan con casi 11 millones de dosis disponibles para su aplicación de manera gratuita a la población. Destacó que entre los 18 países de la región con transmisión activa, México es el segundo con los indicadores más bajos. Agregó que hay un operativo especial de salud para las caravanas migrantes que llegan al sur del país, ya que Chiapas mantiene casos activos.