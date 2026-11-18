Después de varios meses de preocupación por el incremento de contagios, México comienza a mostrar un cambio en el comportamiento del brote de sarampión. Las cifras más recientes apuntan a una disminución considerable de casos, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia para evitar que la enfermedad vuelva a propagarse.

Las estrategias de vacunación y seguimiento epidemiológico han buscado reducir la transmisión en las distintas entidades.

Aunque el panorama presenta una mejoría, todavía no existe una declaración oficial que permita considerar al país libre de sarampión. La Secretaría de Salud mantiene como objetivo controlar el brote durante 2027 y recuperar posteriormente el reconocimiento de eliminación de la enfermedad.

Vacunación sarampión ı Foto: Cortesía

¿Cuántos casos de sarampión hay actualmente en México?

Durante la conferencia presidencial del martes pasado, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, informó que los contagios disminuyeron aproximadamente 90% durante las últimas 12 semanas, en comparación con el periodo de mayor actividad del brote.

El funcionario explicó que febrero de 2026 fue el mes con más casos, al alcanzar mil 314 contagios. Desde ese momento comenzó una tendencia descendente que actualmente mantiene 14 casos activos, concentrados en Chiapas y Quintana Roo.

Uno de los factores que contribuyeron a este comportamiento es la campaña nacional de vacunación. De acuerdo con el subsecretario, se han aplicado 40.9 millones de dosis, con lo que se alcanzó una cobertura cercana al 90%.

De acuerdo con el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), entre el 1 de enero de 2025 y el corte del reporte se notificaron 46 mil 614 casos sospechosos de estas enfermedades, de los cuales 20 mil 701 fueron confirmados como sarampión.

Durante la semana epidemiológica 45 de 2026 también se registraron 44 casos de enfermedades febriles exantemáticas.

En cuanto a las defunciones, el registro acumula 50 fallecimientos durante 2025 y 2026, distribuidos en 12 entidades. Chihuahua concentra 21; Zacatecas, ocho; Jalisco, cinco; Ciudad de México y Durango, cuatro cada uno; Veracruz, dos, y Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, uno respectivamente.

México reduce la transmisión del sarampión y avanza hacia el cierre del brote en 2027. 🩺



Contamos con una muy alta tasa de vacunación que protege a todos los mexicanos y mexicanas.🇲🇽



Durante la conferencia matutina, se presentaron los avances de la Estrategia Nacional contra… pic.twitter.com/HYQVPDr4n5 — SALUD México (@SSalud_mx) November 17, 2026

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